Çin tersaneleri 2,5 Milyar Dolarlık Yeni Gemi Şiparişi Aldı

Armatörlerin yeni gemilere ihtiyaç hissetmeleri, Çinli gemi yapımcılarına talep yağmasına neden oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Çin tersaneleri; en az 2,5 milyar dolar değerinde yük gemisi siparişi aldılar. Söz konusu siparişler, büyük oranda konteyner taşıyıcısı ve doğal gaz tankerlerinde yoğunlaşıyor. Bu gemilerin birçoğu alternatif yakıtlarla da çalışabilecek türde inşa edilecek.

Singapur'dan Pacific International Lines (PIL), Çin'deki Jiangnan Tersanesi'ne dört adet toplam 14 bin standart konteyner kapasiteli ve çift yakıtlı gemi siparişi verdi. Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) yine Jiangnan Tersanesi ile her biri 175 bin metreküplük ve 200 milyon dolarlık iki LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tankeri yapımı için sözleşme imzaladı. Öte yandan Japon armatörlük şirketi Star Ocean Marine de 1 Mart tarihinde Çin'in Zhoushan Changhong International Tersanesi ile her biri 2 bin 500 konteyner kapasiteli iki konteyner gemisinin yapımı için el sıkıştı.

Ülkenin en büyük tersanelerinden olan China State Shipping Corp- geçtiğimiz aralık ayında mevcut taahhütlerinin 2023 ve 2024 yıllarını doldurmuş bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca küresel düzlemde deniz nakliyat şirketleri sürekli yeni gemi ısmarlama yoluna gidiyor. Lojistik hizmetleri konusunda uluslararası danışmanlık yapan One Shipping'in kurucusu Zhong Zhechau, bunlardan özellikle Mediterranean Shipping Co (MSC) firmasının sürekli genişleme ve bu doğrultuda yüksek fiyatla gemi satın alma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Sonuçta bu kadar gemi/tanker talebi, armatörlerin rekabet iddiasından ve salgın nedeniyle ivme kazanan deniz nakliyatının bundan böyle de artık düşük fiyatlı bir taşıma yöntemi olarak rağbet göreceğine ilişkin beklentilerinden kaynaklanıyor.

Çin, 2021 yılında 22,8 milyon gros ton ile dünyanın en büyük gemi inşaatçısı olup küresel toplam kapasitenin yüzde 50 kadarına sahip.