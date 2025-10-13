Deniz Taşımacılığı Ekonomiyi Harekete Geçiriyor

Yeni rotalar, hem ihracatçılara yeni fırsatlar sunuyor hem de Türkiye’yi bölgesel bir deniz ticareti merkezine dönüştürüyor. Türk denizcilik alanında ilklere imza atan ve 40 yılı aşkın bir süredir sektörde faaliyet gösteren Cenk Group, yeni müjdeli haberlerin arifesinde olduğunu duyurdu. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Attila Yener, “Türkiye’nin lojistik bağımsızlığı için atılan her adım ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Bu hatlarla hem ihracatçılara hem de transit ticarete yeni imkanlar sunuyoruz. Türk denizciliğinde yeni rotaları açtık” dedi.

Türkiye’nin deniz taşımacılığı sektörü, 1990’lı yıllardan bu yana önemli bir dönüşüm ve büyüme süreci yaşadı. Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan yeni hatlar, özel sektörün lojistik altyapısına yaptığı yatırımlar ve denizcilikte atılan yenilikçi adımlar, Türkiye’nin ekonomik entegrasyonunu güçlendirdi.

1986 yılında acente ve gemi kiralama hizmetleriyle denizcilik sektörüne adım atan Cenk Denizcilik, 1991 yılında Ro-Ro araç taşımacılığıyla faaliyet alanını genişleterek, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığını entegre biçimde yürüten kombine taşımacılığın öncü kuruluşu haline geldi. Bu vizyoner adımlar, şirketin Cenk Group çatısı altında kurumsal bir kimliğe kavuşmasını sağladı.

Bugün Karadeniz bölgesinin önde gelen lojistik ve deniz taşımacılığı şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteren Cenk Group, “Büyüklükten çok kaliteyi hedefleyen” yaklaşımıyla hareket ediyor. Zamanında, güvenli, sürdürülebilir maliyetli ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, grubun sektördeki başarısının temelini oluşturuyor.

Denizcilikte İlklerin Yolculuğu

Karadeniz ve Akdeniz hattında açılan yeni deniz seferleri, Türkiye’nin ihracat ve lojistik kapasitesini güçlendirerek bölgesel ticarette önemli fırsatlar yarattı. 1991 ve 1992 yıllarında hizmete giren ilk özel sektör RORO gemileri, Türkiye’de özel deniz taşımacılığına yeni bir soluk kazandırdı.

Sektöre adım attıkları yılları anlatan Cenk Group’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Attila Yener, “1991 yılında ilk gemim CENK K’yi, 1992’de ikinci gemim CENK II’yi aldım. Bu gemiler küçük ve eski olsalar da, devlet filosu dışında Türkiye’nin ilk özel sektör RORO gemileriydi. 1993 yılında, Abaza-Gürcü savaşı sırasında Rusya’ya ulaşmakta zorlanan Türk tırlarını ve şoförlerini taşımak üzere Türkiye ile Rusya arasında ilk RORO seferlerini başlattık. Bu adım, Türkiye’nin kara taşımacılığına alternatif bir deniz köprüsü kazandırdı, dış ticaretin sürekliliğini sağladı ve özel sektörün denizcilikteki girişimciliğini başlattı” dedi.

Ekonomiye ve Bölgesel Ticaretin Güçlenmesine Katkı

Karadeniz ve Akdeniz hatlarıyla yalnızca Türkiye’nin değil, bölgesel ticaretin de lojistik omurgasını güçlendiren CENK GROUP, Derince ve Karasu limanlarından Romanya, Gürcistan ve Ukrayna limanlarına gerçekleştirdiği düzenli seferlerle Türkiye’nin ihracat taşımacılığında kritik bir rol üstleniyor. Yılda 90.000’den fazla treyler ve 50.000 araç kapasitesi olan Cenk Group, Uzak Doğu otomotiv markalarının araçlarını transit merkezlerden komşu ülkelere ulaştırarak, bölgesel lojistik zincirin sürekliliğini sağlıyor.

Türkiye’de demiryolu ile araç taşımacılığını başlatan ilk özel sektör şirketi olmanın gururunu taşıyan Attila Yener, “2005 yılında Derince-İran arasında başlattığımız demiryolu taşımacılığı, kara, deniz ve demiryolu entegrasyonunu sağlayarak Türkiye’nin çok modlu taşımacılık kapasitesini artırdı. Bu, lojistikte sürdürülebilir büyümenin ve ticari dayanıklılığın önünü açtı.” dedi.

Cesur Adım Lojistikte Yeni Hatlar Açtı

Cenk Group’un geleceğe dair hedeflerini de paylaşan Yener, “Ukrayna’daki savaş gibi jeopolitik zorluklara rağmen, Romanya ve Gürcistan hatlarında hizmetlerimizi sürdürdük. Geçtiğimiz günlerde Karasu–Odessa hattımızı açarak Ukrayna seferlerimize de başladık. Önümüzdeki dönemde Akdeniz’e açılmayı ve yeşil denizcilik teknolojilerini entegre ederek çevresel etkilerimizi azaltmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’nin ve bölgenin lojistik sürekliliğine katkıda bulunan sürdürülebilir ve güçlü bir deniz taşımacılığı modeli oluşturmak.” ifadelerini kullandı.