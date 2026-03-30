Deniz Turizminde Çocuklar İçin Yepyeni Bir Eğlence Dönemi Başlıyor

Günübirlik tekne turlarından VIP mavi yolculuklara kadar deniz üzerindeki tüm hizmetleri tek bir platformda buluşturmayı hedefleyen Mavi Bilet, özellikle çocuklara ve ailelere yönelik geliştirdiği “ToysBoat” konseptiyle denizde daha önce benzeri görülmemiş bir deneyime imza atmaya hazırlanıyor. Klasik tekne turlarının ötesine geçen bu model, çocukların aktif rol aldığı ve ailelerin konforlu bir deneyim yaşadığı yapısıyla öne çıkarken deniz turizmini ilk kez hikâyeleştirilmiş, interaktif bir deneyim formatına taşıyor. Ayrıca ToysBoat, şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile engelli çocukların ücretsiz olarak bu deneyimin parçası olmasını da sağlıyor.

Türkiye’de deniz turizmini yeniden tanımlamaya hazırlanan Mavi Bilet, sektörde ezber bozacak yeni bir deneyimi hayata geçiriyor.Klasik tekne turlarının ötesine geçen ToysBoat, yalnızca bir gezi değil, baştan sona kurgulanmış bir hikâyenin içinde geçen, çocukların aktif rol aldığı ve ailelerin aynı anda dinlenebildiği yeni nesil bir deneyim sunuyor. Özellikle geleneksel turlarda çocukların sıkılması ve ailelerin yorulması gibi sorunlara çözüm üretmek amacıyla geliştirilen bu model, denizde geçirilen zamanı bir eğlence programından çok, interaktif bir maceraya dönüştürüyor.

Klasik Turlara Bir Yenilik Geliyor

Bugüne kadar tekne turları ağırlıklı olarak devam eden rota, yemek ve yüzme odaklı planlanırken, deneyim ve içerik tarafı sınırlı kalıyordu. Mavi Bilet, bu alışılmış modeli kırarak deniz üzerinde ilk kez “senaryolu deneyim” yaklaşımını hayata geçiriyor.

ToysBoat ile birlikte tekne, sadece bir ulaşım aracı değil, hikâyenin geçtiği bir sahneye dönüşüyor. Katılımcılar ise izleyici değil, doğrudan oyunun bir parçası haline geliyor. Dört saatlik özel akışla tasarlanan programda, ilk bölümde hikâye ve karakter kurgusu ile hazırlık süreci başlarken, devamında çocukların aktif olarak dahil olduğu oyunlar, yarışmalar ve su aktiviteleri ile kesintisiz bir eğlence deneyimi sunuluyor.

Animatörler ve maskot karakterleri eşliğinde gerçekleşen bu etkinliklerde çocuklar oyunların merkezinde yer alırken, gün boyunca sunulan yiyecek ve içecek ikramları, dondurma ve sürpriz lezzetlerle deneyim bütüncül bir eğlenceye dönüşüyor.

“Kayıp Hazine Sandığı” Çocuklarla Buluşuyor

ToysBoat’un en dikkat çekici unsurlarından biri ise deneyimin merkezine yerleştirilen hikâye kurgusu. “Kayıp Hazine Sandığı” teması etrafında şekillenen senaryoda çocuklar, tekne boyunca gizlenmiş ipuçlarını takip ederek takımlar halinde bir hazineye ulaşmaya çalışıyor.

Şifrelerin çözüldüğü, görevlerin tamamlandığı ve sürprizlerle ilerleyen bu süreçte tekne, klasik bir tur aracından çıkarak interaktif bir oyun alanına dönüşüyor. Günün sonunda gerçekleştirilen büyük finalde hazine sandığının açılmasıyla birlikte çocuklara sürpriz ödüller dağıtılırken, deneyimin ana mesajı paylaşım ve arkadaşlık üzerine kuruluyor.

Şehit ve Gazi Ailelerine, Engelli Çocuklara Ücretsiz Deneyim

Mavi Bilet, geliştirdiği ToysBoat konseptiyle yalnızca eğlence ve deneyim odaklı bir model sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal faydayı da merkeze alıyor. Bu kapsamda şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile engelli çocuklar için belirli kontenjanlar dahilinde ücretsiz katılım imkânı sağlanması planlanıyor. Denizle buluşma fırsatına erişimi sınırlı olan çocuklara özel olarak tasarlanan bu yaklaşım, hem kapsayıcı bir deneyim sunmayı hem de sosyal sorumluluk bilinciyle daha fazla çocuğun bu benzersiz hikâyenin parçası olmasını hedefliyor.

Güvenlik ve Operasyon Öncelikli Model

Mavi Bilet’in geliştirdiği bu yeni konsept yalnızca eğlence odaklı değil; aynı zamanda güvenlik ve operasyonel kaliteyi merkeze alan bir yapıya sahip.

Deneyim boyunca cankurtaran gözetimi, profesyonel çocuk gelişimcileri, oyun ablaları, animatör kontrolünde ve tekne içerisinde diyetisyen, ATT (acil tıp teknisyeni) ile yürütülen aktiviteler ve eğlenceli organizasyon süreci sayesinde ailelerin en çok önem verdiği güvenli ortam ihtiyacına cevap veriliyor. Bu yaklaşım, özellikle çocuklu aileler için önemli bir tercih sebebi oluşturuyor.

Deneyim Odaklı Deniz Turizmi Başlıyor

Deniz turizminin artık farklı bir noktaya evrildiğini belirten Mavi Bilet Kurucu Ortağı Çağlar Paliç, “Deniz turizmi uzun yıllardır daha çok ulaşım ve gezi odaklı ilerliyordu. Ancak kullanıcı beklentileri değişti. Artık insanlar yalnızca bir tekne turu değil, anlamlı ve unutulmaz bir deneyim arıyor. Mavi Bilet olarak biz de bu dönüşümü öngörerek, deniz üzerindeki tüm alternatifleri tek platformda toplarken aynı zamanda deneyim odaklı yeni konseptler geliştiriyoruz. ToysBoat, bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri.” ifadelerini kullandı.

Çok yakında kullanıcılarla buluşacak olan Mavi Bilet; günübirlik turlardan özel konsept deneyimlere, VIP mavi yolculuklardan farklı tematik organizasyonlara kadar geniş bir yelpazeyi tek çatı altında toplamayı hedefliyor. Mavi Bilet’in hayata geçirdiği bu modelle birlikte denizde geçirilen zaman, yalnızca bir rota değil, başından sonuna kurgulanmış bir hikâyeye dönüşüyor.