Alanya'ya Fransız Bayraklı Kruvaziyer Demir Attı
Antalya'nın Alanya ilçesine ‘Le Dumont D'Urville' adlı kruvaziyer, gemisi büyük kısmı Fransız 114 turisti getirdi.
Alanya'ya sabah saatlerinde Fransa bayraklı, 142 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi Kuşadası'ndan hareket ederek sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Gemide 114 turistin yanı sıra 117 personelin bulunduğu öğrenildi. Liman ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezine dağılarak tarihi ve turistik noktaları gezdi.
Le Dumont D'Urville'nin akşam saat 20.00'de Alanya'dan ayrılarak Antalya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
