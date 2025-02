Denizi Olmayan Şehirde Milli Kanocular Yetişiyor

Yürüyüş ve bisiklet parkurlarının yanı sıra kano yapmak isteyenler için de cazip bir alternatif haline gelen gölde, kano etkinliklerine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Başkentte doğayla iç içe spor yapma imkânı sunan Eymir Gölü'nde, hem bireysel hem de grup halinde kano turları yapılıyor. Hafta sonları yoğun ilgi gören kano aktiviteleri, hem profesyonel sporcular hem de amatörler için uygun şartlar sağlıyor. Kano sporuyla ilgilenen genç yetenekler de burada milli takıma yönelik yoğun antrenman programı uyguluyor. Eymir Gölü'nde kano eğitimi veren Utku Kerem Kanıbey, milli takıma sporcu kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara'da yapılabilecek en güzel sporlardan biri kano. Kapalı alanlarda yapılan antrenmanlardan farklı olarak, burada doğanın içinde spor yapma fırsatı sunuyoruz. Kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak antrenmanlarımızı kapalı alanlarda gerçekleştiriyoruz. Ancak müsait hava koşullarında tamamen açık havada çalışıyoruz" dedi.

Kanıbey, sporcu seçme kriterlerine ilişkin de, "Halka açık bir yer burası. Kano sporuna başlamak isteyenler çocuklarını getirip deneme yapabilir. 14 yaşına kadar çocukları burada teste tabi tutuyoruz. 14 yaş sonrasında ise spor geçmişi olan adayları değerlendiriyoruz. Şu anda burada 12-13 civarında sporcu var. Antrenmanlarımız haftanın her günü yapılıyor, pazartesi günleri ise dinlenme günü" ifadelerini kullandı. Milli takım odaklı çalıştıklarını vurgulayan Kanıbey, "Buradaki sporcuların büyük kısmı ya milli takımda ya da milli takıma girmek için çaba gösteren sporcular. Zaten Tom Projesi'nin de temel amacı olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Kano, vücudun her bölgesini çalıştıran çok özel bir spor dalı. Dayanıklılık, çeviklik ve gücün geliştirilmesini sağlayan bu spor dalına başlayan çocuklar genellikle büyük bir tutkuyla devam ediyor" dedi.





3 yıldır burada kürek çektiğini belirten Ufuk Özçelik ise, "Daha önce yaptığım sporlar bana buradaki gibi hissettirmedi. Burada kendimi buldum, kendim için iyi olan bir sporum olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu spordan devam ediyorum. Hedefim şu an sporcu ve halimde olimpiyat şampiyonluğuna, olimpiyata gitmek. Meslek olarak da milli takım antrenörlüğü istiyorum" diye konuştu.

