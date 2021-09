Dicle Nehri raftingle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül arasında “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen rafting yarışı Ongözlü Köprü’de Hakkari, Şırnak ve Van’dan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikler, hafta süresince masa tenisinden dartta, badmintondan bisiklete, ayak tenisinden voleybola birçok branşta devam edecek. Vali Münir Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, uğradığı her yeri cennete çeviren Dicle Nehri ve gerdanlığı Ongözlü Köprüde bu güzel etkinliğin düzenleniyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Bu etkinliklerle doğaya, tarihe, insanın kalbine dokunacaklarına vurgu yapan Karaloğlu, toplumun her kesimine hitap edecek, her yaş grubuna uygun spor faaliyetlerini hayata geçirecekleri etkinliklerinin bulunduğunu belirtti.

“Dicle’nin kuzularını hiç kimseye yem etmeyeceğiz”

Diyarbakır’da mevcut su kaynaklarının incelenmesi sonucu rafting parkuru oluşturacaklarını müjdeleyen Karaloğlu, gençlerin hayatı kolaylaştıracak, hayat konforunu, yaşam kalitesini artıracak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Karaloğlu, “Dicle’nin kuzularını hiç kimseye yem etmeyeceğiz. Dicle’nin kuzularını kendilerine, ailelerine, milletlerine faydalı gençler olarak yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Artık Diyarbakır her gün pozitif bir konuyla Türkiye’nin gündeminde var ve bundan sonra da öyle olacak. Diyarbakır hep güzelliklerle var olsun, hep pozitif gündemle ülke ve dünya kamuoyuna çıksın diye bir gayretimiz var. En büyük destek elbette ki Diyarbakır halkına ve Diyarbakır gençlerine düşüyor. Onlar istemediği sürece hiç kimse bu şehrin huzurunu kaçıramaz. Ve bu şehir her zaman bu güzel gündemi ile insanlığın gündeminde olur. Biz de insanlara ‘12 bin yıllık insanlık macerasının yaşandığı kültürüyle, tarihiyle, gastronomisi ile doğası ile bu muhteşem şehre Kerem ke’ deriz”

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi katıldı.

Vira Haber