DÖDER 27. Dönem Yönetim Kurulu Başkanını Seçti

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Türkiye Gemi Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve 6. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı Salih BOSTANCI, Gemi Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve 16. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk SARI ve 26. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emirhan KURT açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Toplantı, Divan Kurulu Başkanı Caner BAHADIR, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Can SERBEST ve Divan Kurulu Yazman Üyeleri Açelya KARA ile Muhammed Said YILDIRIM yönetiminde sürdürüldü. Genel kurul gündemi arz edildi, 26. Dönem’in gerçekleştirdiği

faaliyetler paylaşıldı ve oylamanın açık olarak yapılmasına karar verildi. Sonrasında yeni dönem yönetim kurulu aday listesi tanıtıldı.

Yapılan oylamalar sonucunda 27. Dönem başkanlığına seçilen Hüsnü Yavuzalp ÖZDEMİR, yaptığı konuşmada denizci öğrenciler arasındaki dayanışma kültürünü pekiştirmeyi

amaçladıklarını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk'ün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” sözlerinden ilham aldığını belirten Hüsnü Yavuzalp ÖZDEMİR, ekibiyle birlikte, Denizci Öğrenciler Derneği’nin sektörde daha etkin ve saygın bir konuma ulaşması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Bu bayrak yarışını,

sorumluluğunun bilinciyle devraldıklarını ve süreci en iyi şekilde ileriye taşıyacaklarına dair söz verdi.

Genel Kurul’da oy birliğiyle yönetim kurulu listesi şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Yavuzalp ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Alperen TOZİ

Yönetim Kurulu Genel Sekreter Liva DEMİR Yönetim Kurulu Saymanı Emir ÇEVİK

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bahadır YAKAR

Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Onur TURAN

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep SARGAN

Denetleme Kurulu Başkanı Yusuf Emir BAKIR