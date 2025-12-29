Doğal Gaz Sondaj Çalışmasında Görevli Gemiler Amasra Limanı'na Sığındı

Denizde kayalara çarpan dalgaların boyu ise 8 metreyi aştı.

Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken Amasra ve Kurucaşila ilçelerinde ise saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına etkili oluyor. Şiddetli fırtına nedeniyle Filyos açıklarında doğal gaz sondaj çalışmalarını yürüten gemiler, balıkçı tekneleri ve yatlar, Amasra Limanı'na sığındı. Cumartesi günü öğlen saatlerinde limana sığınan gemilerin, fırtınanın dinmesinin ardından ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Şiddetli dalgalar nedeniyle Amasra ve Kurucaşile açıklarında da dev dalgalar oluştu. Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreyi aştı.



Öte yandan, fırtınanın gece yarısından sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

