Yasa Dışı Avlanan Kalkanlar, İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Dağıtıldı

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, denizlerdeki doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Ayancık Çaylıoğlu-İstefan Limanı mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde avlandığı tespit edilen 625 adet kalkan balığına el konuldu. Ele geçirilen balıklar, gerekli incelemelerin ardından yasal prosedürler gereği Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyonun ardından örnek bir sosyal dayanışma sergilendi. İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde kayıt altına alınan 625 kalkan balığı, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) devredildi. Vakıf yetkilileri, taze kalkan balıklarını vakfa kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelere kısa sürede ulaştırdı.

Vira Haber