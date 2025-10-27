DTO Kocaeli Meclisi’nde “Yeşil Dönüşüm” Konuşuldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Temiz çevre yalnızca bir gereklilik değil, aynı zamanda temel bir insani ihtiyaçtır. Bu bilinçle, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak çevrenin korunmasını ve sürdürülebilirliğini öncelikli görevlerimiz arasında görmekteyiz” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ekim ayı 37. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, meclis gündem ve program akışını sundu.

Ekim ayı meclis toplantısının gündemi, ‘Denizcilikte Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Dönüşüm’ olarak belirlendi. Toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Y. Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Sürdürülebilirlik İhtisas Komisyonu Başkanı Serdar Akdemir, KOÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Aykan Karademir, StormGeo As Firması’ndan Selin Sarı, Kocaeli Surfcasting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil, Okul Müdürleri, öğrenci kulüpleri, eğitimciler, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “Temiz Çevre İnsani Bir İhtiyaçtır!”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Türkiye olarak artan nüfusumuz, özellikle İstanbul ve Kocaeli gibi bölgelerde yoğunlaşan yerleşim, kentleşme ve sanayileşme süreçlerimiz, temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin önemini her zamankinden daha fazla ortaya koymaktadır. Temiz çevre yalnızca bir gereklilik değil, aynı zamanda temel bir insani ihtiyaçtır. Bu bilinçle, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak çevrenin korunmasını ve sürdürülebilirliğini öncelikli görevlerimiz arasında görmekteyiz” dedi.

“Kocaeli, Sürdürülebilir ve Temiz Çevre Anlayışını Benimsedi”

Kocaeli’nin sürdürülebilir ve temiz çevre konusunda çok önemli yol kat ettiğini ifade eden Vedat Doğusel, “Bilindiği üzere Kocaeli, güçlü sanayi ve liman kimliğine sahip bir kent olmasına rağmen, temiz çevre duyarlılığı konusunda örnek bir yaklaşım sergilemektedir. Gerek kamu kurumlarımız gerekse yerel yönetimlerimizin kararlılığıyla, çevrenin korunması yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Artan yeşil alanlarımız, denizlerimizde dalgalanan mavi bayraklarımız ve İzmit Körfezi’nin temizliği ile denetimine yönelik sürdürülen çalışmalar, Kocaeli’nin sürdürülebilir ve temiz bir çevre anlayışını benimsemiş bir kent olduğunu ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

“Dip Çamuru Projesi’nde Somut Sonuçları Görebiliyoruz”

Başkan Doğusel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden dip çamuru projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Körfez Dip Çamuru Temizliği Projesinin somut sonuçlarını almaya başladığımızı memnuniyetle gözlemliyoruz. Özellikle küçük ölçekli balıkçılarımızın ağlarına takılan deniz canlılarının çeşitliliğinde yaşanan artış, İzmit Körfezi’ndeki ekosistemin yeniden canlandığının önemli bir göstergesidir. Bu kapsamlı projenin tüm etapları tamamlandığında, çok daha temiz, canlı ve sürdürülebilir bir körfeze kavuşacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Her Türlü Farkındalık Çalışmasının İçerisindeyiz”

“İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak çevre temizliğine dönük her türlü eylem ve farkındalık çalışmasının içinde olmayı görevlerimiz olarak kabul etmekteyiz” diyen Doğusel, “Son olarak da Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen deniz çöpleri eylem planı gereğince kıyı temizliği çalışmasının içinde yer alırken, bu noktada Kocaeli’deki tüm kurumların ortak hareket ettiğine bir kez daha vakıf olduk” açıklamalarında bulundu.

“Tamer Kıran Başkanımıza Teşekkürlerimizi Sunuyoruz”

Son olarak 15-19 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenen ‘Bodrum Boat Show’ hakkında da görüşlerini aktaran Vedat Doğusel, “Öte yandan İMEAK Deniz Ticaret Odamız tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bodrum Boat Show – Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nın açılışına katılım sağladık. Bizler için ufuk açıcı olan bu fuarın devamlılığını dilerken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran başta olmak üzere fuarda emeği olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Deniz: “Bütüncül Bir Yönetim Anlayışı İçerisinde Çalışıyoruz”

Başkan Doğusel’in ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, İzmit Körfez’inde 2004 yılından beri varız. Burada bizim yaptığımız çalışmalar aslında çevre yönünden bütüncül bir yönetim anlayışı içerisinde yürütülüyor. Gerek denizde yürüttüğümüz temizlik ve denetim çalışmaları ile bunun dışında yaptığımız acil müdahale çalışmaları gibi birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında balıklandırma, yapay resif ve biyoçeşitlilik gibi projelerimizi bütüncül yönetim anlayışı içerisinde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“DTO Kocaeli Şubemize Teşekkür Ediyoruz”

İzmit Körfez’i, hem gemi ticareti hem de sanayinin yoğun olduğu bir bölge içerisinde yer alıyor. Kocaeli, bildiğiniz üzere sanayi şehri olarak anılıyor ama; bir yandan da doğa ve turizm yönünden de eşi benzeri olmayan bir kent. Burada bizim hep beraber yapmamız gereken hem İzmit Körfezi’nin temizliği ile birlikte biyoçeşitliliğinin artmasını sağlamak, hem de ticaret ve sanayinin de bir yandan gelişimini desteklemektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bir bütüncül yönetim anlayışı içerisinde çalışıyoruz. İzmit Körfezimize ve denizlerimize ufacık da katkımız oluyorsa bunu şükür olarak kabul ediyoruz. İcra edilen süreçler bazında, bizlerle her anlamda işbirliği içerisinde olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemize, şubemizin değerli başkanı Vedat Doğusel ve yönetimine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İlk Dokuz Ay İçerisinde En Çok İhracat Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında ihracatımız 32 milyar 678 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 59 milyar 927 milyon dolara ulaştı. İlk dokuz ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 15 milyar 265 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 8 milyar 282 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 26 milyar 538 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 17 milyar 778 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk dokuz ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış̧ Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 444 milyar 85 milyon lira. 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre ihracatta %13’lük, ithalatta ise %10’luk artış yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 6 Bin 913 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi ve elleçleme istatistiklerine dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk dokuz ayında Kocaeli’ye 1.967 adet Türk bayraklı gemi, 4.946 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 6.913 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin %14,5’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 23 milyon 945 ton elleçlenirken, boşaltmada 39 milyon 141 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 63 milyon 86 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %16,95’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.879.968 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ekim ayı 37. Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Sürdürülebilirlik İhtisas Komisyonu Başkanı Serdar Akdemir’in ‘Denizcilikte Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm’, StormGeo AS Firması’ndan Selin Sarı’nın, ‘EU ve Global Emisyon Regülasyonları Uygulaması’, KOÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Aykan Karademir’in, ‘Çevre Kanunu İdari Para Cezaları Karşılaştırma’ sunumları ve KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğr. Üyesi Dr. Umur Bucak’ın, ‘Denizcilikte Mobbing Çalıştayı’, Kocaeli Surfcasting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cihan Pestil’in, ‘8. Kocaeli Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması’ ile ilgili bilgilendirmelerinin ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

