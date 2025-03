Dünya Su Günü'nde Torbalar Dolusu Çöp Çıkardılar

Gökoğlu, "Denizler bizim çöplüğümüz oldu. Marmara'yı kaybettik, Akdeniz'i kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında toplumsal farkındalık sağlayacak bir etkinliğe imza attı. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu eşliğinde düzenlenen etkinlikte, Konyaaltı Plajı'nın ana su kaynaklarından biri olan "Arapsuyu 1" bölgesinde karada ve deniz altında temizlik çalışması yapıldı. Genç dalgıçlar, hem doğrudan suya karışan çöpleri hem de su kenarındaki atıkları tek tek elleriyle toplayarak çevre bilinci konusunda örnek oldu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, sabah saatlerinde dalış ekipmanlarını kuşanarak Arapsuyu 1 kaynağında çalışma başlattı. Plastik atıklar, pet şişeler, poşetler, ambalaj kalıntıları ve sünger parçaları gibi çok sayıda çöp sudan çıkarıldı. Karada ise ellerine poşetleri alan gönüllüler, çevreye gelişigüzel atılmış çöpleri topladı.

"Su pırıl pırıl akıyor, ama biz kirletiyoruz"

Etkinlik sırasında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su kaynaklarının geldiği kritik noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz su kaynaklarımızın neredeyse yüzde 80-90'ını kaybettik, sürekli kirleniyor. Özellikle plastik kirliliği had safhada. Su pırıl pırıl akıyor ama insanlar çöplerini bu su kaynağının içine ya da çevresine atıyor. Zihinde şöyle bir düşünce var: ‘Akar su alır götürür'. Ama nereye götürüyor? Denizlere. Denizler bizim çöplüğümüz oldu."

Gökoğlu, Marmara Denizi'nin Türkiye'yi doyurabilecek potansiyele sahipken yok oluşa sürüklendiğini vurgulayarak Akdeniz için uyarıda bulundu: "Marmara'yı Kaybettik diye söylüyoruz. Akdeniz'i kaybetmeyelim, Ege'yi kaybetmeyelim. Marmara ağır ağır can çekişiyor. Ölüyor Marmara. Karadeniz başka ülkelerden gelen kirlilikten nasibini alıyor. Akdeniz'de ise bu tür kaynaklardan boşalan sular kirleniyor, Akdeniz en çok kirlenen denizlerden bir tanesi. Allah'tan Antalya bölgesinde büyük sanayiler yok ama yine de dikkat etmezsek Akdeniz de bu felakete uğrayacak. Denizlere akan su kaynaklarını temiz tuttuğumuz zaman denizlerimiz tertemiz olur."

"Bu yüzyılın belası: Plastik kirliliği"

Plastik atıkların sucul yaşamı tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, besin zincirinin en alt halkasından en üstteki canlılara kadar plastiğin etkisine dikkat çekti. Gökoğlu, "Planktonundan tutun, kaplumbağalar, balıklar, kuşlar, foklar bu kirlilikten nasibini alıyor. Her canlı plastiği yutuyor. Plastik kirliliği bu yüzyılın belası" dedi.

"Çöp poşetleriyle çıktığımızda insanlar şaşırıyor"

Sualtı Topluluğu Başkanı Musa Deniz Oruç, gerçekleştirdikleri her dalışta denizin dibinde aynı manzarayla karşılaştıklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Sürekli pet şişeler, poşetler, plastik atıklar çıkarıyoruz. Artık alıştık. Ama dalıştan çıktığımızda elimizde çöp poşetlerini gören sahildeki insanlar şaşırıyor. Amacımız bu şaşkınlığı bir farkındalığa dönüştürmek."

"Pet şişe atıkları denizin altını kaplamış durumda"

Etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Hatice Eraslan ise sualtı kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Eraslan, "Denizin altında çok fazla atık var. Özellikle pet şişeler ağırlıkta. Biz topluluk olarak sık sık bu tür temizlikler yapıyoruz. Bugün de 22 Mart Dünya Su Günü'nün anlamına uygun olarak böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

