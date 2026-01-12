Edremit Körfezi Yük Gemilerine Sığınak Odu

Balıkesir açıklarında seyreden çok sayıda yük gemisi, güvenli bölge olan Edremit Körfezi’ne demirledi.

Kuzey Ege’de bir haftadan beri şiddetini artıran lodos fırtınası devam ederken, çeşitli tonajlarda 6 gemi Edremit Körfezi’ne sığındı. Burhaniye ve Ayvalık’ta özel tekneler ve gezi tekneleri, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Edremit Körfezi de yük gemilerine sığınak oldu.

