Enes Yılmazer’in “Journey Never Ends” Prömiyeri Los Angeles’ta Yapıldı

Haziran ayında İzmir’de gerçekleşen Türkiye prömiyerinin ardından “Journey Never Ends”’in uluslararası prömiyeri, 10 Ağustos’ta Los Angeles’ta yapıldı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında Arkas Spor Kulübü sporcusu olarak sörf dalında üç kez dünya şampiyonluğu almış Enes Yılmazer, denizle bu kez “Journey Never Ends” belgesel filmiyle buluştu.

Özel jetlerden lüks rezidanslara, mega yatlardan mimari tasarım harikalarına uzanan çok sayıda yüksek prodüksiyonlu projede imzası bulunan içerik üreticisi Yılmazer’in, Arkas’la sporcusu olduğu yıllarda derinleşen bağı, belgesel projesiyle birlikte farklı bir boyut kazandı.

Arkas Line’ın haftalık düzenli servis verdiği Amerika hattındaki gemilerden biri olan Sine A konteyner gemisinde yapılan çekimler, İspanya’nın Algeciras limanından başlayan ve New York’a uzanan yolculuğu kayıt altına aldı.

Türkiye’nin Ardından Dünya Prömiyeri Los Angeles’ta

24 Haziran’da İzmir’deki Arkas Mattheys Köşkü’nde Arkas Holding ve Arkas Line’nın üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye prömiyerinin ardından belgeselin uluslararası prömiyeri, ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşti. İzleyiciyi alışılmışın dışında bir gemi yolculuğuna çıkaran belgesel, The Alex Theatre’da ilk kez uluslararası izleyiciyle buluştu.

Kırmızı Halı Buluşması

Belgeselin Los Angeles’taki gösterimi, sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Şehrin en seçkin salonlarından birinde gerçekleşen etkinlik, kırmızı halı töreniyle başladı.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Yılmazer, merak edilen soruları yanıtladı. Yılmazer, “Bu belgesel, benim ve ekibim için çok özel bir dönüm noktasını simgeliyor. Arkas ailesinin benim üzerimde çok emeği var, hatta ailemden sonra en büyük desteği Arkas’tan gördüm. Arkas’ın maddi manevi desteğiyle hayallerimi gerçekleştirdim. 12 yıllık spor hayatım boyunca Arkas hep yanımda oldu. Yolum bu kez bir sporcu olarak değil, bir içerik üreticisi olarak kesişti. Arkas’a belgesel projemden bahsettiğimde, ‘Bana her kapıyı açın bu hikayeyi dünyaya anlatabileyim’ dedim.” ifadelerini kullandı.

“Bu Gemiler Dünyayı Döndürüyor”

11 günlük kesintisiz bir gemi yolculuğunun, 9 ayı aşkın bir zamanın ve 2800 saatlik bir yapım sürecinin ardından belgeselin tamamlandığını belirten Yılmazer, proje süreciyle ilgili şunları söyledi: “Bu belgesel, sadece bir geminin değil, bir sistemin hikâyesi. Bu gemiler kendi suyunu üretiyor, kendi mutfağını yönetiyor ve kendi düzenini kuruyor. 222 metrelik bir dev, 22 kişilik bir ekiple okyanusu geçiyor. Bu, sadece bir lojistik operasyon değil, bir yaşam alanı. Her gün hayatımızda yer alan ürünlerin arkasındaki emeği görünce, bu dünyaya başka bir gözle bakmaya başladım. Bu gemiler dünyayı döndürüyor.”

25 Ağustos’ta Yayında

“Journey Never Ends”, uluslararası lansmanın ardından 25 Ağustos’ta Enes Yılmazer YouTube kanalında izleyicilerle buluşacak.

Dünya Ticaretinin Sessiz Kahramanları

Yılmazer’in Sine A ile gerçekleştirdiği bu yolculuk, yalnızca denizde geçen günleri değil, aynı zamanda dünya ticaretinin ana damarını oluşturan deniz taşımacılığı sektörünün bilinmeyen yönlerini ve bu dünyanın merkezindeki insan hikâyelerini de belgeliyor.

“Journey Never Ends”, mürettebatın okyanusun ortasında izole bir yaşam alanına dönüşen Sine A ile kurduğu duygusal bağa ışık tutuyor. Belgesel boyunca izleyici, mürettabatın ailelerine olan özlemine, fırtınalı gecelerin uyandırdığı kaygılara, limanlar arasında akan hayata ve artık bir ev haline gelen gemiyle kurulan aidiyet duygusuna da tanıklık ediyor. Arkas Line bu sıra dışı hikayede dört kıtada 26 ülkede hizmet veren bir denizcilik markası olarak değil; dünya ticaretini sessizce sürdüren sistemin sessiz bir mimarı olarak konumlanıyor.

Vira Haber