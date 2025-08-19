Ergenç Ailesi’nin Acı Günü
Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç’in annesiNazire Ergenç vefat etti.

Bir süredir tedavi gören merhume Nazire Ergenç’in cenazesi 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü (Yarın) Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kuzguncuk Nakkaştepe Aile Mezarlığı’na defnedilecektir. Aynı gün saat 20:15’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde merhume Nazire Ergenç için dua okunacaktır.
Vira Haber ailesi olarak merhume Nazire Ergenç’e Allah’tan rahmet, Ergenç ailesine baş sağlığı diliyoruz.
