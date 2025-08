Fas Açıklarında Mahsur Kalan Türk Kaptandan Yardım Çağrısı

Yerel halkın ilgisiz kaldığını belirten Türk kaptan, yardım çağrısında bulundu. Yaklaşık 30 yıldır uluslararası sularda gemi kaptanlığı yapan Ayhan Can'ın, son görev yaptığı yabancı bandıralı Sea Seal isimli gemi, Fas açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Gemi personeliyle birlikte haftalardır bölgede mahsur kalan Can'ın durumu, Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan ağabeyi Aydın Can tarafından kamuoyuna duyuruldu.



"Gemide elektrik yok, telsiz çalışmıyor, yiyecekler tükenmiş durumda"

Ağabey Aydın Can, kardeşinin 25-30 gündür denizde yardım beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Kardeşim Ayhan yaklaşık bir ay önce ilçeden ayrılarak göreve başladı. Ancak gemide meydana gelen arızanın ardından 25-30 gündür Fas açıklarında mahsur kalmış durumdalar. Şirket yetkililerinin bölgeye gelmediğini ve herhangi bir yardım ulaşmadığını bana iletti. Gemide yiyecekler bitmiş, elektrik yok, bu nedenle telsizler de çalışmıyor. Bir mürettebat ayağından yara almış ve müdahale edecek kimse yok. Can kurtaran botları da olmadığı için karaya çıkma imkânları yok. Okyanusta dalgaların etkisiyle zaman zaman su alan gemide durumları giderek kötüleşiyor."



"Yardım bekliyoruz"

Durumu farklı kurumlara ilettiklerini ancak geri dönüş alamadıklarını söyleyen Aydın Can, "Bazı kurumlara başvurduk. Çok çaresiz durumdayız. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyoruz. Buradan elimden bir şey gelmiyor" diyerek yardım talebini yineledi.

Suriyeli bir firmaya ait olduğu öğrenilen, içinde 5 Türk mürettebat bulunan Sea Seal isimli geminin, Fas açıklarında karaya yaklaşık 25 mil uzaklıkta olduğu öğrenildi.

