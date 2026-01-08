Fatih'te Lodos Nedeniyle Adeta Denizle Kara Birleşti
Fatih Yenikapı'da etkili olan lodos nedeniyle adeta denizle kara birleşti. O anları fotoğraflamaya çalışanlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Yenikapı'da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti. O anlarda sahilde fotoğraf çekmeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Deniz suyunun içerisinde kalan bir kadının çabası kameraya yansıdı.
