Galata Wind 2025’in İlk Yarısında 1.194 Milyon TL Gelir Elde Etti

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden Galata Wind’in, “Temiz bir gelecek için temiz enerji” vizyonuyla sürdürdüğü operasyonları sonucunda 2025 yılının ilk yarısında faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 837 milyon TL olarak gerçekleşti.

Galata Wind’in rüzgar ve güneş enerjisindeki toplam kurulu gücünün 354 MW’e ulaştığını belirten ve planlanan yatırımları hayata geçirmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Galata Wind CEO’su Burak Kuyan şunları söyledi; “Rüzgar ve güneş enerjisindeki toplam kurulu gücümüz 354 MW. 2030 yılı hedefimiz olan 1000 MW’ın üzerine ulaşmak için yurt içinde ve yurt dışındaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2025-2027 dönemi için belirlediğimiz 300 MW’lık yurt dışı yatırım hedefimiz doğrultusunda Almanya ve İtalya’da anlaşmalar imzalayarak küresel bir oyuncu olma yolunda stratejik adımlar attık. Türkiye’deki yatırımlarımızı sürdürürken bir yandan da Avrupa’daki varlığımızı güçlendiriyor, sürdürülebilir ve yenilikçi enerji çözümlerini daha geniş coğrafyalara taşıma kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Galata Wind’in Avrupa yatırımlarını koordine etmek amacıyla kurulan %100 bağlı ortaklık Galata Wind Energy Global B.V. çatısı altında faaliyet gösteren SunSpark GmbH, geçtiğimiz günlerde Almanya'da yerleşik CL Holding AG ile iki adet Güneş Enerji Santrali (GES) projesini satın almak amacıyla sözleşme imzaladı. Almanya’nın Bavyera bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler, 9 MW ve 12 MW olmak üzere toplam 21 MW güce sahip bulunuyor. SunSpark GmbH daha önce de aynı şirketten 22 MW gücünde GES projesi lisans hakkını satın alarak Almanya’daki ilk lisans alımını gerçekleştirmişti.

Galata Wind Energy Global B.V.’in İtalya’daki %100 bağlı ortaklığı Solevento Investments S.R.L. ise toplamda 9 MW kurulu güce sahip iki adet inşaata hazır PV GES projesini bünyesinde barındıran Montescaglioso 1 S.r.l. ve Ferrandina 14 S.r.l. şirketlerinin hisseleri satın aldı. Hem Almanya’da hem de İtalya’da kurulunu gücünü artırmak için faaliyetlerine devam eden Galata Wind’in, açıklanan projeler ile birlikte Avrupa’daki toplam kurulu kapasitesi 52 MW GES ve 40 MW BESS olmak üzere 92 MW’a ulaşacak.