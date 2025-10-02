Gazeteci Necati Zincirkıran 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Zincirkıran’ın vefatı üzerine yayımladığı mesajda, “Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Zincirkıran’ın ailesine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kariyeri

Deniz hukuku alanında yüksek lisans yapan, uzak yol kaptanı olan ve Londra Gazetecilik Okulu’ndan uzaktan eğitim sertifikası alan Zincirkıran, 1950’li yıllarda gazeteciliğe adım attı.

Hürriyet gazetesinde önce Ankara Temsilcisi, ardından 1960’lı yıllarda Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 1969’da Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra Günaydın gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu olan Zincirkıran, 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.