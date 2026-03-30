Gemlik ve Kumla'yı Lodos Vurdu, Çok Sayıda Tekne Battı

Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgaların boyu yükselirken, sahilde bağlı bulunan çok sayıda küçük tekne su alarak battı ya da sürüklenerek zarar gördü.

Balıkçılar ve tekne sahipleri sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşarken, bazı teknelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle iskelelerde de hasar meydana geldi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.



