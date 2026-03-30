Sisli Havaya Rağmen Kıyasıya Rekabet: Dragon Boat Ligi’nde Mart Heyecanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Dragon Boat Ligi Mart ayı yarışları, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu.
Sisli ve soğuk havaya aldırış etmeyen sporcular, kıyasıya mücadele ederken izleyiciler de organizasyona yoğun ilgi gösterdi.
Yarışlar boyunca rekabetin yanı sıra dostluk da ön plandaydı. Karadeniz’in kültürel dokusunu yansıtan etkinlikte katılımcılar zaman zaman horon oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.
Gerçekleşen yarışlar sonunda Göktürk Dragons birinci olurken, EKOBİD Dragon Boat Team ikinci, Samsun Dragons ise üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyonda Kürek 1919, Posedion, Göktürkler Dragons, Samsun Dragons, EKOBİD Dragon Boat Team, Kuzeyin Kraliçeleri, Anadolu Parsları Dragon Boat Team ve YEPAŞ takımları mücadele etti.
Samsun’da su sporlarının gelişimine katkı sunan Dragon Boat yarışları, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Organizasyonda emeği geçen başta Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, sporculara ve katılımcılara teşekkür edildi.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.