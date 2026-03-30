Son Yağışlar Barajları Doldurdu

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları, son yağışlarla birlikte sevindirici düzeye ulaştı. Hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar barajlara can suyu olurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel verilere göre kentteki önemli su kaynaklarında doluluk oranlarında artış yaşandı. Verilere göre Karacasu ilçesinde bulunan Karacasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, barajda 22 milyon 500 bin metreküp su bulunduğu bildirildi. Aydın’ın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan İkizdere Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 36 olarak açıklandı. ASKİ verilerine göre İkizdere Barajı’nda 70 milyon 56 bin metreküp su bulunduğu kaydedildi.

Hafta sonu etkili olan yağışların özellikle baraj havzalarında da etkisini göstermesiyle birlikte su seviyelerinde yükseliş yaşandı. Yaşanan yağışlar sonucunda yeraltı su kaynaklarının da beslendiği ve artış gösterildiği bilgisi verildi.

Vira Haber