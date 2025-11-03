Genç Denizcilerimiz İtalya’da

Türkiye’nin genç denizcileri, Avrupa’da önemli bir uluslararası deneyime adım atıyor. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında öğrenciler, İtalya’nın Marina di Rimini Limanında staj yapıyor.

Projeye İstanbul’dan Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rize’den Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mersin’den Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Antalya’dan Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katılıyor. Kısa ve uzun dönem stajlar ile işbaşı eğitim programları sayesinde katılımcılar mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Mesleki eğitim alanında akredite bir kuruluş olan DEHUKAM, projenin yürütücüsü olarak genç denizcilerimizin uluslararası ölçekte deneyim kazanmasına imkân sağlayıp Türkiye’nin denizcilik vizyonuna büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda meslek lisesindeki genç denizcilerimizin sektöre katılımının ve gemilerde görev alınmasının artması, denizcilik alanındaki insan kaynağı güçlenmesi, ve gençlerin Avrupa standartlarında bilgi ve beceri kazanmaları sağlanıyor. Öğrenci ve öğretmenlerin Avrupa’daki uygulamaları yerinde gözlemlemesi hem ulusal hem de uluslararası denizcilik sektörlerinde gelecekte daha etkin roller üstlenmelerine imkân tanıyor.

Projede akreditasyon kapsamında, 2027’ye kadar bütçenin her yıl yenilenmesi ile hareketliliğin sürekliliği güvence altına alınıyor. Bu statü, genç denizcilerin düzenli olarak uluslararası deneyim kazanmasını ve proje kapsamındaki aktivitelerin kesintisiz sürdürülmesini mümkün kılıyor.

Türkiye’de denizcilik eğitiminin kalitesini yükseltmeyi, genç denizcilere Avrupa çapında rekabet edebilir nitelikler kazandırmayı ve denizcilik alanında uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu proje, genç denizcilere yalnızca mesleki bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel deneyim ve uluslararası iş birliği ortamı sunarak Türkiye’nin denizcilik sektöründe sürdürülebilir gelişimine önemli katkı sağlıyor. Proje, ülkemizin denizcilik vizyonunu güçlendiren ve Avrupa ile denizcilik alanında iş birliğini derinleştiren kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Projeyle Türkiye’nin denizcilik alanındaki insan kaynağı güçlenirken, gençlerin Avrupa standartlarında bilgi ve beceri kazanmaları sağlanıyor. Genç denizciler, yalnızca mesleki bilgi kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel deneyim ve uluslararası iş birliği ortamı edinerek Türkiye’nin denizcilik sektöründe sürdürülebilir gelişimine katkı sağlıyor. Katılımcılar, program süresince liman yönetimi, deniz güvenliği ve sürdürülebilir denizcilik uygulamaları hakkında doğrudan gözlem yaparak deneyim kazanacak. Böylece Türkiye’de deniz hukuku ve denizcilik eğitimi kapasitesi artarken, genç denizcilerin uluslararası platformlarda temsil edilmesi ve ülkemizin denizcilik alanındaki görünürlüğü güçlenmiş olacak.

Vira Haber