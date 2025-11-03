Gönüllüler Deniz Tabanını Temizledi, Çıkanlar Şaşırttı

Dalgıçlar mavi vatan için nefeslerini tuttu, deniz tabanından 400 kilo atık çıkardı.

Giresun’un Gemilerçekeği Üçkayalar Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen çevre etkinliğinde, deniz tabanında biriken atıklar gönüllüler tarafından temizlendi.

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlikte, 400 kilogram atık karaya çıkarıldı. ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde, Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Ekibi ve Giresun Deniz Dağcılık Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte dalgıçlar, deniz tabanında uzun süredir biriken atıkları çıkarmak için suya daldı. Karada ve su üstünde görev alan ekipler, çıkarılan atıkları toplayarak karaya taşıdı.



Etkinlikle bilgili bilgi veren gönüllüler, "Mavi Vatan’a sahip çıkmak, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz canlılarına daha temiz bir yaşam alanı sunmak" olduğunu belirtti.

Çevre gönüllüleri, etkinliğin sadece denizi değil, toplumsal farkındalığı doğaya duyarlılığı artıracak yeni projeler planladıklarını ifade etti. "Doğaya saygı, geleceğe mirastır" sloganıyla tamamlanan etkinlik, Giresun’da çevre bilincini artıran örnek bir çalışma olarak dikkat çekti.

Vira Haber