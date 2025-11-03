İDO’nun Danış Uygulamasına Uluslararası Ödül

İDO’nun tüm iskelelerinde hayata geçirdiği We Walk Danış uygulaması sayesinde görme engelli bireyler yalnız başına güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve WeWalk iş birliğiyle hayata geçirilen DANIŞ mobil uygulaması, “Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi” tarafından “Özel Sektör Ödülü” ne layık görüldü. Görme engelli bireylerin deniz ulaşımında bağımsız ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini kolaylaştıran uygulama, erişilebilirlik alanında örnek bir proje olarak dikkat çekti.

2011 yılından bu yana erişilebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sosyal farkındalık konularında öncü çalışmaların ödüllendirildiği Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi, bu yıl 10. kez düzenlendi. Kongre kapsamında verilen bu ödül, özel sektörün toplumsal fayda sağlayan dijital çözümlerini onurlandırmayı amaçlıyor.

Deniz Yolculuklarında Erişilebilirlikte Yeni Dönem

İDO’nun WeWalk iş birliğiyle geliştirdiği DANIŞ uygulaması, görme engelli yolcuların tek başına güvenle seyahat edebilmelerini sağlama, terminallere erişim ve yön bulma, sosyal alanlardan yararlanabilme bilet satın alabilme ve gemilere güvenli bir şekilde geçiş süreçlerinde destek almasını sağlıyor. İDO’ nun tüm terminalleri ve gemilerinde ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, kullanıcıların bağımsız biçimde seyahat etmelerine olanak tanıyarak toplumsal hayata daha aktif katılımlarını güçlendiriyor.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat ORHAN, projeyi değerlendirdiği konuşmasında, DANIŞ uygulamasıyla hedeflerinin herkes için eşit, kapsayıcı ve güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak olduğunu belirtti. Aldıkları bu anlamlı ödülün, sosyal sorumluluk anlayışları ile erişilebilir ulaşım vizyonlarının bir yansıması olduğuna dikkat çeken ORHAN, görme engelli yolcuların deniz ulaşımında daha özgür hissetmelerinin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurguladı. Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi’nde bu ödüle layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu başarıyı hem toplumsal fayda odaklı çalışmalarının hem de yenilikçi yaklaşımlarının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteren önemli bir etken olarak nitelendirdi. Nihai amaçlarının tüm yolculara eşit hizmet sunarak engelleri teknoloji yardımıyla aşmak olduğunu ifade etti.

Vira Haber