Gönen’de Sahilde Şüpheli Balık Ölümleri Kameraya Yansıdı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Denizkent Mahallesi sahilinde çok sayıda ölü balık görülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kumsalda çok sayıda ölü balığın yer aldığı görülüyor. Bölgede zaman zaman benzer durumların yaşandığı belirtilirken, balık ölümlerinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

