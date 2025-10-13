Şehir Hatları’ndan Kız Çocuklarına Mavi Bir Gün

İstanbul’da yaşayan ancak denizden uzak kalan 100’ü aşkın kız çocuğu, aileleriyle birlikte iki saat süren Boğaz gezisine katıldı, şehrin eşsiz manzarası eşliğinde Boğaz havası aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Şehir Hatları, bu yıl da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü unutmadı. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 11 Ekim’de kutlanan bu anlamlı gün için özel Boğaz turu düzenledi. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tura, İstanbul’da yaşayan ancak denizden uzak kalan ilköğretim öğrencisi kız çocukları aileleriyle birlikte katıldı. Kabataş İskelesi’nden hareket eden vapurda çocuklar ve aileleri İstanbul’un eşsiz güzelliklerinin tadını çıkardı. Etkinlik kapsamında yapılan boyama atölyesi de Boğaz gezisine renk kattı. Kimi boyalarla hayallerini resmetti kimi martılara simit attı. Çocuklar aileleriyle birlikte fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.