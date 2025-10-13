Sanmar, Altınova Tersanesi'nde Düzenlenen Törenle Ultratug’a İlk Römorkörünü Teslim Etti

Bu teslimat, Sanmar’ın Ultratug için inşa ettiği ilk römorkör olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda iki şirket arasındaki uzun soluklu dostlukta bir dönüm noktasını temsil ederken, Amerika kıtasındaki iş birliklerinde yeni bir sayfanın açılmasını da simgeliyor.

Törene, Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Ali Gürün ile Sanmar yönetimi ve çalışanları katıldı. Ultratug adına ise Ultranav CEO’su Jan Vermeij, Ultratug Meksika Müdürü Rodrigo Valderas, Ultratug Kolombiya Filo ve Operasyon Müdürü Cristian Franco törene katılım sağladı.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Ali Gürün, konuşmasında bu olayın tarihsel önemine ve iki şirket arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sanmar ve Ultratug arasındaki dostluk yaklaşık 25 yıl öncesine dayanıyor. Bu süre zarfında karşılıklı güven ve saygı, güçlü ve kalıcı bir bağa dönüştü. Bugün sadece bir römorkör teslim etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu kalıcı dostluğu da kutluyoruz. UT PATZCUARO, Ultratug’a teslim ettiğimiz ilk römorkör olmakla beraber, sözleşmenin imzalandığı yıl içinde projeyi teslim etmiş olmaktan da gurur duyuyoruz.”

UT PATZCUARO, 24,4 metre boyunda, 12 metre genişliğinde ve 5,45 metre su çekimine sahip. 75 tonluk etkileyici bir çekme gücü ve 12,5 knot azami hıza ulaşabiliyor. IMO Tier III uyumlu CAT 3516E ana makinelerle donatılmış olan römorkör, operasyonel verimlilik sağlarken en yüksek emisyon standartlarını da karşılıyor. Gemi ayrıca Fi-Fi 1 yangın söndürme kapasitesine ve sekiz kişilik yaşam mahaline sahiptir.

Ultratug adına konuşan Ultranav CEO’su Jan Vermeij ise şunları söyledi:

“Sanmar ile ortaklık kurmak, en yüksek güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarını korurken limanlarımızın ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlıyor. UT PATZCUARO, operasyonel kapasitemizde önemli bir adımdır ve inovasyon ile çevresel sorumluluğa olan bağlılığımızı yansıtmaktadır.”

Vira Haber