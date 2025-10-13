İstanbul14 °C

  3. Zonguldak Limanı Sarı Renge Boyandı
Zonguldak'ta yağışlar sebebiyle derelerin getirdiği toprak ve çamurlar, limanı sarı renge boyadı. Deniz ile liman arasında renk ayrımı ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmur etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan yağış, aralıklarla hafta sonu da devam etti. Acılık Deresi ile birleşen Çaydamar ve Üzülmez Dereleri'nde yağışların ardından taşınan çamur ve atıklar, Zonguldak Limanı'na ulaştı.
Liman, taşınan çamur birikintileriyle sarıya boyanırken deniz ile arasında renk ayrımı ortaya çıktı.

