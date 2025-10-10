Sanayide Görünmeyen Güç: Kaldırma Sistemleri Sessiz Bir Dönüşüm Yaşıyor

Bu sistemler yalnızca yük taşıma amacıyla değil, üretim süreçlerinin güvenli ve kesintisiz işlemesi açısından da kritik rol oynuyor.

Yüksek tonajlı sistemlerden hassas montaj ekipmanlarınakadar geniş bir alanda faaliyet gösteren sektör, CE, TSE ve AB13001 gibi uluslararası sertifikasyonlarla üretim kabiliyetini dünya standartlarında temsil ediyor. Türkiye’nin savunma sanayi ihracatındaki yükselişi ve yerli üretim politikaları, son yıllarda bu alandaki yatırımların artmasını beraberinde getirdi.

“Güven İnşa Ediyoruz”

Bu güçlü sektörde istikrarlı bir başarı grafiği çizen firmalardan biri de Güney Lift… Yalçın Akçagüney liderliğinde faaliyet gösteren firma; ASELSAN, Baykar, Şişecam ve Enka gibi Türkiye’nin öncü kurumlarına çözüm sunuyor. Kurulduğu günden bu yana “güven” odaklı bir üretim anlayışı benimseyen marka, 25 yıllık yolculuğunda istikrarlı büyümenin sembolü haline geldi.

Yalçın Akçagüney, sektördeki yaklaşımlarını şu sözlerle özetledi: “Evet, biz kaldırma ekipmanı üretiyoruz ama aslında daha fazlasını yapıyoruz: Güven inşa ediyoruz. CE, TSE, AB13001 gibi belgeler bizim için sadece teknik şart değil; işimizi nasıl yaptığımızın da göstergesi. Her üretimimizde sürdürülebilirlik, performans ve güvenlik bir arada düşünülür. Çünkü üretim, sadece fiziksel bir ürün ortaya koymak değil; o ürünle birlikte bir sorumluluk taşımaktır.”

Akçagüney, tüm ürünlerini DIN normları ve FEM standartlarına göre ürettiklerini belirterek, üretimin her aşamasında TÜRKAK ve TÜV gibi bağımsız denetim kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını vurguladı ve “Bizim için uzun ömürlü ve güvenilir olmak sadece bir hedef değil, bir zorunluluk. Her parça, uzun bir mühendislik karar sürecinden geçiyor. Bu detaycılık bizi sektörde tercih edilir kılıyor” ifadelerini kullandı.

Dev İş birlikleri, Büyük Sorumluluklar

Akçagüney, Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla kurdukları güçlü iş birliklerinin kendilerine sürekli gelişme motivasyonuverdiğini dile getirdi: “Böyle büyük yapılarla çalışmak sizi sürekli daha iyi olmaya zorlar. Disiplinli olursanız sürdürülebilir olursunuz. Bu nedenle biz işimizi değil, disiplinimizi satıyoruz. Her projeyi kendi sınavımız gibi görüyoruz.”

Hedef: Global Oyuncu Olmak, Yerli Mühendisliği Görünür Kılmak

Güney Lift’in kurucusu Yalçın Akçagüney, geleceğe yönelik hedeflerini ise şu sözlerle paylaştı: “Artık sadece bugünü değil, yarını da tasarlamak gerekiyor. Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere yeni pazarlara açılmak istiyoruz. Ar-Ge, dijital üretim ve otomasyon alanlarına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ancak benim kişisel hedefim daha da derin: Bu sektöre nitelikli insan kazandırmak ve yerli mühendisliği dünyada görünür kılmak. Gençlere fırsat verildiğinde bu ülkenin ne kadar büyük potansiyeli olduğunu gösteriyoruz.”

Tuzla’da 2 mağazası ve 2.700 metrekarelik fabrikasıyla faaliyet gösteren Güney Lift; CNC kesim, gaz altı kaynak, robot kaynak, CNC torna, büküm makineleri ve gezer köprü vinçlerle donatılmış üretim tesisinde çalışıyor. Şirket, Güneylift, Güneycrane ve Güney Makine markalarıyla faaliyet gösteriyor. Firmanın hizmet verdiği sektörler arasında havacılık, savunma sanayi, denizcilik, demiryolu, demir-çelik, madencilik, nükleer santraller, inşaat ve karayolları bulunuyor.