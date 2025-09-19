HD KSOE’den Sürdürülebilir Gelecek İçin Karbonsuzlaşma Etkinliği

Etkinliğin açılışında Eco Propulsion Division Satış Müdürü Seungchan Lim, bölümün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından Teahong Park, HIMSEN LNG, metanol ve amonyak gibi çevreci yakıt teknolojilerinin mevcut durumuna ilişkin sunum yaptı.

Programın devamında Bureau Veritas’tan İhsan Elal, sektör için yol haritalarını aktardı. HD Hyundai Future R&D Center’dan Koosup Yum ise IMO ve AB’nin sera gazı emisyon azaltım hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak Eco Propulsion Division Elektrik Mühendisliği Takım Lideri Joonshik Baik, çevreci itki sistemleri için geliştirilen BADA-100 Marine ESS batarya çözümlerini tanıttı. Katılımcıların bir araya geldiği networking bölümüyle sona erdi.

Vira Haber