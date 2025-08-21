İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Olası bir deprem senaryosu durumunda deniz yoluyla oluşturulabilecek organizasyonlar hakkında DTO Kocaeli Şubemiz ile kontak halindeyiz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendilerine de destekleri ve hassasiyetleri için teşekkür ederim” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ağustos ayı 35. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, meclis gündem ve program akışını sundu. Aracı, ülkemizde meydana gelen yangınlarda mücadele ederken hayatını kayden isimlere rahmet diledi, 10 Ağustos tarihinde Balıkesir merkezli yaşanan depremden dolayı etkilenen vatandaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ temennilerini sundu. 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Aracı, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı.

Meclise Yoğun Katılım

Ağustos ayı meclis toplantısının gündemi, ‘Kocaeli’deki Sağlık Hizmetlerinin ‘Denizcilik ile Entegrasyonu’ ve ‘Bölgemizdeki Kıyı Tesislerine Tsunami’nin Etkisi’ olarak belirlendi. Toplantıya; Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ergin Ulutaş, KOÜ Denizcilik Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. İsmet Tıkız, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Polat, eğitimciler, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “Türkiye Bir Deprem Ülkesi ve Bizler De Bu Tehdidin Altındayız”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Türkiye bir deprem ülkesi ve bizler de Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar olarak sürekli bu tehdidin altındayız. Son olarak Balıkesir Sıdırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde de ne yazık ki bir canımız kaybettik. Başımız sağ olsun. Diğer taraftan hala tedavi altında olan yaralılarımız var. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Öte yandan içinde yaşadığımız hafta da kuşkusuz ki hepimizin acı hatıralarını gün yüzüne çıkartıyor. Bundan 26 yıl önce yaşadığımız depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayboldu. Depremden en çok etkilenen il olan Kocaeli’de 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi. 9 bin 811 kişi de yaralandı. Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti” dedi.

“Gelecek Nesillere Deprem Bilincini Kazandırmalıyız”

Açıklamalarını sürdüren Vedat Doğusel, “17 Ağustos felaketi, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı ve bu nedenle depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz gerçeğini ortaya koydu. Gelecek nesillerin deprem bilincini kazanması, yapı stokunun dayanıklı olması, toplanma alanlarının inşa edilmesi gibi adımların çok daha hızlı şekilde atılması gerektiği de bir gerçek. Böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Olası Bir Deprem Sonrası Deniz Yolu Büyük Öneme Sahip”

Olası bir depremde deniz yolunun tahliye ve yardım açısında çok kritik olduğunu vurgulayan Vedat Doğusel, “Diğer taraftan gerek bakanlıklarımız gerekse de yerel yönetimlerimiz dirençli kentler için önemli faaliyetler gerçekleştirirken işin deniz kısmının da atlanılmaması gerektiğine inanıyoruz. Olası bir depremde tüm kara ulaşımının etkisiz kalacağı ihtimaline karşı özellikle tahliyeler ve yardım getirmede deniz yolunun büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden olası bir depremde deniz yollarının efektif bir şekilde kullanılabilir olması için şimdiden çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan olası bir depremin ardından meydana gelme olasılığı olan tsunami de bizim üzerinde eğildiğimiz konulardan. Nitekim Marmara kıyılarının gerek konut gerekse de limanlardan oluştuğu düşünülürse, bu yapılarımızın süreçten en az zararı görmesi için şimdiden çalışmak zorundayız” dedi.

“İlk Yedi Ay İçerisinde En Çok İhracat Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında ihracatımız 25 milyar 663 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 47 milyar 14 milyon dolara ulaştı. İlk yedi ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 11 milyar 776 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 6 milyar 566 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 20 milyar 951 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 5 milyar 61 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk yedi ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 342 milyar 86 milyon lira. 2025 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre ihracatta yüzde 9,6’lık bir artış, ithalatta ise yüzde 11,3’lük bir artış yaşanmıştır” dedi.

“Kocaeli’ye 5 Bin 398 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk yedi ayında Kocaeli’ye 1.544 adet Türk bayraklı gemi, 3.854 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 5.398 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 15,8’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 18 milyon 656 ton elleçlenirken, boşaltmada 31 milyon 227 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 49 milyon 883 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %16.3’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.565.852 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

Pehlevan: “Olası Deprem Senaryosuna Karşı Birlikte Hazırlanıyoruz”

Daha sonrasında kürsüye gelen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Her şeyin başı sağlık diyoruz. Çünkü, sağlık olmayınca hiçbir şeyin anlamı yok. Olağan koşullarda sorun yok tabii ama olağanüstü koşullara da hazırlıklı olmamız lazım. Biz de Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm şartlara en üst seviyede hazırlandık. Bu hazırlıklarımızı yerel yönetimlerle birlikte yapıyoruz. Bunun yanı sıra sayın özellikle Vefa İbrahim Aracı Bey’e bu konuda yeniden huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bize her konuda aile olarak desteklerini sundular, sunmaya da devam ediyorlar. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel Bey ve yönetimi ile de olası bir deprem senaryosu durumunda deniz yoluyla oluşturulabilecek organizasyonlar hakkında kontak halindeyiz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendilerine de destekleri ve hassasiyetleri için teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ağustos ayı 35. Olağan Meclis Toplantısı, KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ergin Ulutaş’ın, ‘Bölgemizdeki Kıyı Tesislerine Tsunami’nin Etkisi’, Global Ideal Yabancı Personel İstihdam Bürosu’ndan İlknur Yılmaz’ın, ‘Denizcilik Sektöründe Yabancı İnsan Gücü Temini’ ve Rota Akademi Eğitim Danışmanlık Firması Kurumsal Eğitim Uzmanı&Aile Danışmanı Elif Nazlı Polat’ın, ‘Denizcilik Sektöründe Çalışan Personelin Psikososyal Durumumun Takibi’ hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

Vira Haber