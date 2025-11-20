İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Ekim ayında Kocaeli limanlarından 4 milyar 717 milyon 735 bin dolarlık ihracat yapılırken, yalnızca bu yılın rekoru kırılmamış, aynı zamanda geçtiğimiz yılın ilk on ayına göre ihracatta bir buçuk kat artış yaşanmıştır” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kasım ayı 38. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz Sarıaslan’ın yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı ise meclise yurt dışından ‘zoom’ aracılığıyla hibrit olarak katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıaslan, hazirunu selamlayıp, meclis gündem ve program akışını sundu.

Meclise Yoğun Katılım

Kasım ayı meclis toplantısının gündemi, ‘Arama Kurtarma Faaliyetleri’ olarak belirlendi. Toplantıya; Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Onur Kamiloğlu, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, Gözetim Şirketleri Derneği (GÖŞİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Bektaş Arığ, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Okul Müdürleri, öğrenci kulüpleri, eğitimciler, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “Şehitlerimize ve Vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet Diliyorum”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Kasım ayı, ardı ardına acı haberleri aldığımız bir ay oldu. Gebze’de bir binanın çökmesi sonucu dört vatandaşımızı yitirirken, bu olaydan birkaç gün sonra da Dilovası’nda bir parfüm dolum atölyesinde çıkan yangında beş canımızı kaybettik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Diğer taraftan Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“Erhürman’a Görevinde Başarılar Diliyorum”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki seçimler hakkında da duygu ve düşüncelerini aktaran Vedat Doğusel, “Türkiye için büyük öneme sahip olan Mavi Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri de geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Kıbrıs halkının teveccühleriyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Tufan Erhürman’a başarı dileklerimi sunuyor, Kıbrıs’la olan güçlü birlikteliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kocaeli Limanlarında İhracat Rekoru Kırıldı”

Başkan Doğusel, Kocaeli’nin geçtiğimiz ay ihracat rekoru kırdığını ifade ederek, “Kocaeli, üretim ve limancılık faaliyetleri açısından Türkiye’nin yüz akı illerinden birisidir. Ülkemizi kalkındıran, istihdam sağlayan kentimiz, geçtiğimiz ay önemli bir ihracat rakamına ulaşmıştır. Ekim ayında Kocaeli limanlarından 4 milyar 717 milyon 735 bin dolarlık ihracat yapılırken, yalnızca bu yılın rekoru kırılmamış, aynı zamanda geçtiğimiz yılın ilk on ayına göre ihracatta bir buçuk kat artış yaşanmıştır. İhracat ile ithalat arasında oransal makasın azaldığına şahit olmak hepimizi mutlu ederken, Kocaeli’nin üretime ve ihracata güçlü bir şekilde devam edeceğine inancımız tamdır” açıklamalarına yer verdi.

“İlk On Ay İçerisinde En Çok İhracat Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk on ayında ihracatımız 36 milyar 963 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 66 milyar 606 milyon dolara ulaştı. İlk on ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 17 milyar 184 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 9 milyar 388 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 29 milyar 214 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 19 milyar 708 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk on ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 488 milyar 989 milyon lira. 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre ihracatta %15’lik artış, ithalatta ise %1’lik düşüş yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 7 Bin 66 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi ve elleçleme istatistiklerine dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, 2025 yılı ilk on ayında Kocaeli’ye 2.186 adet Türk bayraklı gemi, 5.480 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 7.666 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 14,4’ü Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 26 milyon 302 ton elleçlenirken, boşaltmada 43 milyon 498 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 69 milyon 800 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %16,85’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 2.093.133 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kasım ayı 38. Olağan Meclis Toplantısı, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Onur Kamiloğlu’nun ‘Bölgemizdeki Su Altı Kültür Varlıkları’, GÖŞİDER Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Bektaş Arığ’ın, ‘Akredite Gözetim Firmaları Derneği Kuruluş Amacı’ sunumları, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Dernek Üyesi Emre İlter’in dernek hakkındaki genel tanıtım ile Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun’un, 21Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında ‘Sağlıklı Deniz Ürünleri ile Beslenme’ ile ilgili bilgilendirmelerinin ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.