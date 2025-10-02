İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na Müdahale: Türkiye’den Sert Tepki

20’den fazla savaş gemisiyle kuşatılan filonun bazı gemilerine İsrail askerleri çıkarma yaparken, filodaki aktivistlerin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, telsizden yaptığı açıklamada İsrail’in müdahalesini “uluslararası hukuka aykırı” olarak niteledi. Avila, “Yolumuza devam etmek ahlaki görevimizdir. Gazze’ye insani yardım götürme girişimlerini kontrol etme konusunda İsrail’i meşru bir temsilci olarak tanımıyoruz. Sizden çekilmenizi ve yolumuza devam etmemize izin vermenizi talep ediyoruz” dedi.

Türkiye’den tepkiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise, “İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak İsrail'in çaresizliğinin göstergesidir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in saldırısını “terör eylemi” olarak niteledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir” denildi. Açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan yolcuların serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı, faillerin hesap vermesi için hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

Uluslararası yankılar

İtalya’nın en büyük sendikası olan İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL), İsrail’in müdahalesine tepki olarak ülke genelinde cuma günü için genel grev çağrısında bulundu. Napoli başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolar tren seferlerinin durmasına yol açtı.