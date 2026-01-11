İstanbul Başta Olmak Üzere Birçok İlde Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar ve yağmur uyarılarının ardından İstanbul Valiliği, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karara göre; halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destekleme ve yetiştirme kursları da tatil kapsamına alındı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan personel ise bu kapsam dışında tutuldu.

Sivas’ta da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilik, aynı gün kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bingöl Valiliği, kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan kamu personeli ile kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın çalışanlar da idari izin kapsamına alındı.

Kocaeli’nde ise hem kar yağışı hem de önceki günlerde etkili olan fırtınanın yol açtığı hasarlar nedeniyle eğitime ara verildi. İl genelinde 12 Ocak Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim yapılmayacak. Darıca ilçesinde fırtına nedeniyle çatılarında hasar oluşan 5 okulda ise bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 12–15 Ocak tarihleri arasında eğitime ara verildi.

Malatya’da yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak’ta eğitime ara verilirken, kamu kurumlarında görev yapan malûl, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

Sakarya’da da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak’ta il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik kararı doğrultusunda kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli olacak.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

