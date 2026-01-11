Sağanak Yağış, Ölüdeniz'in Rengini Değiştirdi

Dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla birlikte bazı bölgelerde deniz suyu kahverengiye döndü.

Aşırı yağışla birlikte özellikle Belcekız Sahili'nde yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Yüksek dalgalar kıyıdaki bazı işletmelere zarar verirken, dalgaların etkisini azaltmak amacıyla sahilde iş makineleriyle çalışma gerçekleştirildi. Sahile gelen vatandaşlar, oluşan dalgaları izleyerek cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Diğer yandan bölgedeki sağanak yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Vira Haber