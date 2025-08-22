İstanbul Çıkma Yedek Parça Rehberi: İkitelli, Maslak, Kartal ve Dudullu’da Güvenilir Tedarik

İkitelli Oto Sanayi’den Maslak’a, Kartal’dan Dudullu’ya kadar İstanbul’un birçok bölgesinde orijinal çıkma oto parçaları kolaylıkla bulunur.

İster binek aracınız olsun ister ticari, İstanbul oto çıkma pazarında uygun fiyat, geniş ürün yelpazesi ve yüksek kalite her zaman ön plandadır.

Çıkma Yedek Parça Nedir? ve İstanbul’da Neden Tercih Edilir?

İstanbul çıkma parça, hurdaya ayrılmış veya kazalı araçlardan sökülüp test edilen, yeniden kullanılabilir orijinal parçalardır. Sürücülerin bu pazarı tercih etme nedenleri şunlardır:

Yerel avantaj: İstanbul, Türkiye’nin en büyük çıkma parça merkezi konumundadır.

Fiyat avantajı: Sıfır parçaya göre %40-60 tasarruf sağlar.

Geniş stok: Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Toyota gibi markalarda stok sıkıntısı yaşanmaz.

Çevre dostu kullanım: Parçaların geri dönüşümü doğayı korur.

İstanbul Oto Çıkma Yedek Parça Çeşitleri

İstanbul’un sanayi bölgelerinde özellikle Maslak çıkma oto yedek parça arayanlar için binlerce çeşit oto çıkma parça bulmak mümkündür:

Mekanik ve Motor Aksamı

Çıkma motor (İkitelli, Dudullu, Kartal)

Çıkma şanzıman

Turbo, enjektör

Debriyaj setleri

⚡ Elektrik ve Elektronik Parçalar

ABS beyni

ECU (beyin)

Marş motoru

Alternatör

Kaporta ve Dış Aksam

Çıkma kaput

Ön-arka tampon

Sol ön far , sağ ön far

Çıkma çamurluk

İç Aksam ve Konfor Parçaları

Oto koltukları

Gösterge paneli

Klima kompresörü

İstanbul Çıkma Parça Fiyatları 2025

İstanbul’da çıkma yedek parça fiyatları, parçanın durumu ve marka-modeline göre değişmektedir:

Çıkma motor fiyatları: 19.000 – 27.000 TL

Çıkma şanzıman fiyatları: 8.000 – 15.000 TL

Çıkma far fiyatları: 800 – 1.500 TL

Satın almadan önce şasi numarası ile uyum kontrolü yapılmalı ve mümkünse satıcıdan test garantisi alınmalıdır. Fiyatlar tahmini olup, parçanın kondisyonuna göre değişiklik gösterebilir.

İstanbul’da Hangi Araç Markalarının Çıkma Parçaları Bulunur?

İstanbul sanayi bölgelerinde hem yerli hem de ithal araç markalarının çıkma parçaları bulunur:

Renault

Fiat

Ford

Toyota

Hyundai

Volkswagen (VW)

BMW

Mercedes-Benz

Opel

Peugeot

Citroën

Honda

Volvo

Mitsubishi



Bu çeşitlilik sayesinde, ister İkitelli çıkma parça, ister Maslak çıkma oto yedek parça arayın, ihtiyacınız kolayca karşılanır.

İstanbul’da Çıkma Parça Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uyum kontrolü: Parça şasi numarası ile birebir eşleşmeli.

Fiziksel inceleme: Çatlak, pas veya kırık olmamalı.

Satıcı güvenilirliği: Yorumlar ve referanslar kontrol edilmeli.

Fiyat araştırması: İkitelli, Kartal ve Maslak’taki farklı satıcılar karşılaştırılmalı.

Montaj imkânı: Parça satışı yanında montaj hizmeti veren yerler tercih edilmeli.

İstanbul’da Online Çıkma Parça Bulma Kolaylığı

Bu sayede:

Fiyat ve kondisyon karşılaştırması yapabilirsiniz

Nadir parçaları hızlıca bulabilirsiniz

Satıcıyla doğrudan iletişime geçebilirsiniz

