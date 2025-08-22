Marmara Denizi’nde Endüstriyel Balıkçılık Yasağının Korunması İçin Çağrı

Marmara Denizi’nin en verimli balık meralarından biri olan Adalar (Prens Adaları) ile Kartal–Kadıköy kıyı şeridi arasında kalan alanın endüstriyel balıkçılığa kapatılmasının devamı için balıkçılar, çevreci STK’lar ve kent konseyleri ortak bir kamuoyu bildirisi yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2012 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Adalar ve Kartal–Kadıköy kıyı şeridinde endüstriyel balıkçılık yasaklanmıştır. Bu kararın ardından geçen yıllarda Marmara Denizi’nde lüfer, palamut, kofana gibi türlerin yeniden çoğaldığı görülmüş, Adalar çevresi tüm Marmara için kritik bir balık havzasına dönüşmüştür. Bu süreç, küçük ölçekli balıkçılara da doğrudan katkı sağlamıştır.

Adalar çevresinde doğalgaz ve enerji hatları, deniz çayırları, mercan kayalıkları ve pina tarlaları bulunmaktadır. Bu ekosistemin korunması Marmara Denizi’nin geleceği için hayati önemdedir. Yasağın kaldırılması, hem deniz yaşamına hem de ekosisteme geri dönülmez zararlar verecektir.

Her balık sezonu öncesi yasağın kaldırılması için bazı endüstriyel balıkçılık lobileri girişimlerde bulunmakta, ancak küçük ölçekli balıkçılar, bilim insanları ve çevreciler bu talepleri ‘Marmara’ya ihanet’ olarak nitelendirmektedir.

Bizler, yasağın devam etmesini talep ediyoruz. Bu karar, sadece balık stoklarının sürdürülebilirliği için değil, küçük ölçekli balıkçıların yaşam hakkı için de gereklidir. Marmara Denizi’nin korunması için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.”

Bildiriyi imzalayan kurum ve kişiler, yasağın sürdürülmesinin ekolojik dengeyi korumanın yanı sıra, balıkçılığın geleceği açısından da vazgeçilmez olduğunu vurguladı.