İzmit Körfezi'nde Dev Istakoz Görüntülendi

Kocaeli'de hafta sonu dalış yapan amatör dalgıç Levent Şişman, İzmit Körfezi'nin derinliklerinde 2 kilogramın üzerinde olduğu tahmin edilen dev bir ıstakoza rastladı. O anları su altı kamerasıyla kaydeden Şişman, karşılaştığı manzaranın heyecan verici olduğunu söyledi.

"Sayılarında artış gözlemliyorum"



"Körfez'de çeşitlilik her geçen yıl artıyor"

Levent Şişman, son aylarda İzmit Körfezi'nde görülen müsilajın etkisini kaybetmesiyle daha net görüntüler almaya başladığına dikkat çekerek, "Körfez'de çeşitlilik her geçen yıl artıyor. Orkinoslar son 3 yıldır sürekli geliyorlar, sinaritlerin sayıları arttı. Aynı şekilde mercan, kupes, melanur, sarpa, nadirde olsa grida ve orfoz bile görülmeye başladı. Bu canlılarının sayılarının artması çok sevindirici" diye konuştu.

Ayrıca, İzmit Körfezi'nde geçmiş yıllarda yoğunlukla ıstakoz bulunduğunu da ifade eden Şişman, "Belki Kocaeli'de yaşayanlar bilmez. İzmit Körfezi ıstakozların cennetiymiş. En büyük doğal düşmanı olan ahtapotların Körfez'de çok az oluşu, onların bolca üremelerine ve sayılarının artmasına imkan sağlamış. M.Ö 12. yüzyılda Başiskele tarafına yerleşen insanlar bu bölgede bolca ıstakoz olduğunu görünce şehirlerine 'Astakos' adını vermişler. Yani özetle Başiskele ıstakozların ana vatanıymış. Şimdilerde dipleri çamurla kaplı, Marmara'nın tüm yükünü üzerine almış yaşam mücadelesi veriyor. Bizimle savaş halinde, eğer kazanırsak biz kaybetmiş olacağız. Böyle gidersek gelecekte şuan saydığım bu balıkları bile tezgahlarda göremeyecek durumda olacağız" şeklinde konuştu.

Her vatandaşa büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken dalgıç Levent Şişman, "Körfez'imizi temiz tutacağız. Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi'nin bu bölgede başlatmış olduğu dip çamuru temizleme projesi olumlu sonuçlar doğurursa, Marmara'daki diğer belediyelerde arıtmalarını artırır, Marmara'daki kirliliğin önüne geçerlerse, inanıyorum ki ıstakozların tekrar anavatanlarına dönmelerine hep beraber şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber