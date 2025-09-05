Kazak İş Adamının Mega Yatı Fethiye’de

Fethiye İskelesine yanaşan 4 bin 437 grostonluk mega yata karadan 450 bin litre yakıt ikmali yapılırken, 2021 yılında Covid’den vefat eden Alijan Ibragimov'un eşi ve çocuklarının mega yatta olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Forbes'un milyarderler listesinde de yer alan 2.3 milyar dolar serveti bulunduğu ileri sürülen merhum Kazak iş insanı Alijan Ibragimov Türkiye kıyılarında tatil yapmayı severken, eşi ve çocukları da Bodrum’dan başladıkları tatili Fethiye’de tamamlıyor.



"77. sırada yer alıyor"

17 deniz mili azami hıza ulaşabilen ultra lüks yatta helikopter pistinin yanı sıra yüzme havuzundan tüm lüks özelliklere sahip olduğu da belirtildi. Dünyanın en büyük yatlar sıralamasında süper yat ‘IDynasty’ 77. sırada yer alıyor. Mega yat geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’ye giriş yapıp Ege sahillerinde misafirlerini ağırlamıştı.

Vira Haber