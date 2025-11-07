Kocaeli Denizcilik Camiasını Sarsan Kayıp: Gemi Sahibi R.O. Yaşamına Son Verdi
Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden, 46 yaşındaki gemi sahibi R.O., Yalova’nın Altınova ilçesindeki mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.
Bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O. için ailesi ve yakınları arama çalışması başlatmış, yapılan aramalar sonucunda R.O., babasının mezarının bulunduğu alanda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından R.O.’nun cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karamürsel, Altınova ve Kocaeli’de uzun yıllardır denizcilik alanında faaliyet gösteren R.O.’nun vefatı, denizcilik camiasında büyük üzüntü yarattı.
Vira Haber
