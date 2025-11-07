Yılmaz: “Türkiye, İklim Değişikliğiyle Mücadelede Güney ve Kuzey Arasında Köprü Rolüne Hazır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel iklim eyleminde aktif rol üstlenmeye kararlı olduğunu belirterek, “Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede güney ve kuzey arasında bir köprü rolü üstlenmeye hazırdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Yılmaz, dünyanın artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve iklim değişikliği kaynaklı tehditlerle mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini vurguladı. “Gazze meselesi başta olmak üzere insani krizlerin çözüme kavuşturulması, insani kalkınma ve küresel adaletin güçlendirilmesi açısından hayati önem taşıyor” diyen Yılmaz, iklim değişikliğinin artık sadece çevresel değil, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tehdit eden karmaşık bir küresel sorun haline geldiğini ifade etti.

Türkiye’nin Net-Sıfır Hedefine Giden Yol Haritası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin düşük karbonlu bir geleceğe geçiş sürecinde iddialı bir yol haritası izlediğini belirterek, “Ülkemiz, 2053 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefini benimseyerek kararlı bir duruş sergilemiştir. Kısa ve uzun vadeli iklim stratejilerimizi yürürlüğe koyarak, ana sektörlerde yeşil dönüşüm sürecimizi sürdürüyoruz” dedi.

Bu kapsamda enerji alanında önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’nin toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerji payının yüzde 60’ın üzerine çıktığını belirtti. Enerji verimliliğinin artırıldığını, sanayide düşük karbonlu teknolojilerin ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırıldığını ifade eden Yılmaz, “Demiryolu taşımacılığını önceliklendiriyor, elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor, Sıfır Atık Girişimi’ni hem ulusal hem de küresel düzeyde yaygınlaştırıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Yeni Emisyon Hedefleri ve İklim Kanunu

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta açıkladığı yeni iklim hedeflerine değinerek, “Bir önceki Ulusal Katkı Beyanı’nda 2030 yılı için hedeflenen 695 milyon ton emisyon miktarını, yeni beyanda 2035 yılı için 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen “İklim Kanunu” ile yasal altyapının güçlendirildiğini hatırlatan Yılmaz, “Bu kanun sayesinde Emisyon Ticaret Sistemi’nin hayata geçirilmesi, Yeşil Finans Stratejisi’nin uygulanması ve Ulusal Yeşil Taksonomi’nin oluşturulması yönündeki çalışmalarımızda son aşamaya geldik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, COP31’e Ev Sahipliği Yapmaya Hazır”

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapma arzusunu bir kez daha dile getiren Yılmaz, “Türkiye, iklim gündeminin küresel ölçekte güçlendirilmesine yönelik kararlılığını göstermek amacıyla COP31 adaylığını açıklamıştır. Ülkemiz, iklim değişikliğiyle mücadelede kuzey ve güney arasında bir köprü rolü üstlenmeye hazırdır” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda küresel dayanışma vurgusu yapan Yılmaz, “Herkes için daha müreffeh, dirençli ve yeşil bir dünya inşa etmek amacıyla adil, hakkaniyetli ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürütülecek bir iklim eylemi için Türkiye olarak tüm taraflarla iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.