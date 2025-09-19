Kocaeli Valiliği: "Karaya Oturan Gemideki 7 Personel Tahliye Edildi"

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 05.55'te İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından, alçı yüklü Tanzanya bayraklı 81 metre uzunluğundaki RAPID isimli geminin Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturduğu ihbarının alındığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye derhal arama kurtarma unsurlarının sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Denizden müdahale etmek maksadıyla, TCSG-910 Sahil Güvenlik Botu, havadan müdahale etmek maksadıyla, TCSG-504 Sahil Güvenlik Helikopteri, karadan müdahale etmek maksadıyla, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı görevlendirilmiş olup, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerine bilgi verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonla gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığı bilgisi paylaşıldı.

Vira Haber