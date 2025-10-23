Kruvaziyer Turizmi Türkiye’nin Kalkınma Modeline Dönüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 710 bini aşkın kruvaziyer yolcu Türkiye’ye geldi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %16 artışla son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldığını gösterdi. Kruvaziyer turizminin ulaştığı bu ivmenin tesadüf olmadığını vurgulayan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Kruvaziyer turizmi artık Türkiye için yalnızca bir sektör değil, denizden kazandığını yeniden denize yatıran bir kalkınma modeli haline geldi.” dedi.

Deniz turizminde sürdürülebilir büyüme hedefiyle ilerleyen Türkiye, kruvaziyer sektöründe tarihi bir çıkış yakaladı. Artan gemi sayısı, çeşitlenen liman destinasyonları ve güçlenen altyapı yatırımlarıyla Türkiye, 2025’te dünya kruvaziyer liginde güçlü bir konum elde etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 710 bini aşkın yolcu Türkiye limanlarına giriş yaptı. Bu rakam, bir önceki yıla göre %16 artış anlamına gelirken, son 12 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu artış, kruvaziyer turizminin ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısının da önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor.

Denizden Kazandığını Yeniden Denize Yatırıyor

Uzun süredir atıl durumda olan Karadeniz limanlarını yeniden ekonomiye kazandıran Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, son üç yılda 250 binden fazla kruvaziyer turistin doğrudan Türkiye’ye ulaşmasını sağlayarak sektördeki büyümeye öncülük etti. Çavuşoğlu, “Bizim için deniz, sadece ulaştırmanın değil, kalkınmanın da yolu. Camelot Maritime olarak denizden kazandığımızı yeniden bu ülkenin denizlerine yatırım olarak döndürüyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi Doğu Akdeniz’in uğrak noktası olmaktan çıkarıp, kruvaziyer seyahatlerinin başlangıç destinasyonu haline getirmek.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, devletin liman modernizasyonuna sağladığı katkılara da değinerek, sektörün sürdürülebilir büyümesinin altyapı yatırımlarıyla desteklendiğini vurguladı.

Her Yanaşan Gemi, Ekonomiyi Canlandıran Bir Mikro-Ekosistem

Sektördeki artışla birlikte İstanbul, Kuşadası, Bodrum, Trabzon ve Çeşme gibi limanlar uluslararası kruvaziyer rotalarının vazgeçilmez durakları haline gelirken Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz arasında stratejik bir köprü konumuna yükseldi. Kruvaziyer turizminin sadece liman şehirlerine değil, tüm ülke ekonomisine yaydığı çarpan etkisine de dikkat çeken Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, ‘‘Yolcuların limanlarda yaptığı harcamalar, yerel oteller, restoranlar, kafeler ve el sanatları üreticilerine doğrudan gelir sağlarken, ulaştırma ve lojistik sektörüne de ciddi katkı sunuyor. Her yanaşan gemi, sadece bir limana değil, o bölgedeki ekonomiyi canlandıran bir mikro-ekosistem yaratıyor. Ayrıca gemimiz liman ücretlerini ödeyerek ve kumanya ile yakıt ihtiyacını limanlardan karşılayarak da ekonomiye katkıda bulunuyor’’ dedi.

Vira Haber