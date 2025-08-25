KTÜ DUİM Mezunlar Derneği’nden İMEAK DTO’ya Ziyaret
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Başkanı Orhan Kasap ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 22 Ağustos 2025 Cuma günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KTÜ DUİM) Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Odanın Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarete, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Hünkar Keskin ve İbrahim Sapmaz ile İMEAK DTO Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu da katıldı.
