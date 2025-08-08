KTÜ-DUİM Mezunları Derneği’nden Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’a Ziyaret

Dernek Başkanı Kaptan Orhan Kasap, Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Berat Dağkıran ve Üye Kaptan Özgün Can Kıroğlu’ndan oluşan heyet, görüşmede Türk denizciliğinin mevcut durumu, gemi insanlarının uluslararası hareketliliği ve çözüm bekleyen yapısal konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Türk denizcilerinin vizesiz seyahatini kolaylaştıracak “OK-to-Board” uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine varılırken, sürecin takibi için Bakan Yardımcısı Ünüvar’dan destek talep edildi.

Toplantıda ayrıca 25 Haziran Dünya Denizcilik Günü etkinliklerinin önümüzdeki yıl Trabzon’da düzenlenmesi, sonraki yıllarda ise farklı bölgelerde yapılması önerisi ele alındı. KTÜ-DUİM Mezunları Derneği ile Denizcilik Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanması planlanan etkinlik fikri Bakan Yardımcısı tarafından olumlu karşılandı.

Ziyaret, Bakan Yardımcısı Ünüvar’a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Vira Haber