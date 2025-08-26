Marina’da İz Bırakan Anlar Fotoğraf Yarışması Başladı

Başvuruları web sitesi üzerinden yapılacak yarışma sonunda seçilen ilk üç eser sahibine hediye çekleri takdim edilecek.

Mersin Marina’da geçirilen özel, duygusal ve sıra dışı anları konu alacak fotoğraf yarışması, 19 Ağustos Dünya Fotoğraf Günü’nde anlamlı bir başlangıç yaptı. 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılım sağlayabileceği yarışmaya eserler, www.mersinmarina.com.tr adresi üzerinden 19 Ekim tarihine kadar çevrimiçi yüklenebilecek.

Seçici kurulun yarışma sonundaki değerlendirilmelerine göre belirlenecek eserler içerisinden birinciye 10.000 TL değerinde Boyner, ikinciye 5.000 TL değerinde SuperStep, üçüncüye ise 2.000 TL değerinde Bella Maison hediye çekleri takdim edilecek. Sergileme ödülüne layık görülen eserler ise ilk üç eser ile birlikte Mersin Marina’nın ana koridorunda sanatseverler ile buluşturularak ve sergi sonrası basılı halleri eser sahiplerine takdim edilecek.

Vira Haber