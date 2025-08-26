Arkas Sailing Team, Palermo–Montecarlo 2025’te Overall İkincisi Oldu

19–24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen 20. Palermo–Montecarlo açık deniz yarışı, Mondello (Palermo) – Monako arasındaki 437 deniz millik rota üzerinde gerçekleşti. 41 teknenin katıldığı mücadelede, ekipler Porto Cervo kapısından geçerek finişe ulaştı.

Zorlu Parkurda Güçlü Performans

Circolo della Vela Sicilia ev sahipliğinde, Yacht Club Costa Smeralda ve Yacht Club de Monaco iş birliğiyle düzenlenen yarışın startı, 19 Ağustos Salı günü Mondello’dan verildi. Özellikle Korsika açıklarında 30 knot’u aşan sert rüzgârlar ve yan dalga koşulları, ekiplerin dayanıklılığını sınadı.

Arkas Blue Moon ile Üç Podyum Derecesi

Yarış boyunca sergilediği istikrarlı tempo ve hatasız ekip çalışmasıyla Arkas Sailing Team, Arkas Blue Moon (TP52, TUR 3535) teknesiyle yarışın kritik anlarında sergilediği doğru rota ve hız tercihleri sayesinde finişe ikinci sırada ulaştı. Bu sonuçla ekip, Line Honours genel sıralamada ikincilik, ORC genel sıralamada ikincilik ve IRC (Gate Porto Cervo) sınıfında ikincilik elde ederek üç ayrı kategoride podyuma çıktı.

Bu yıl Line Honours birinciliğini ve yeni parkur rekorunu Black Jack 100 kırarken, IRC genel klasmanda Manticore birincilik elde etti. Arkas Line ana sponsorluğundaki Arkas Sailing Team’in Line Honours ikinciliği ise, zorlu filo içinde öne çıkan bir başarı oldu.

“Ekip Senkronizasyonu Başarıyı Getirdi”

Arkas Sailing Team skipperı Serhat Altay, “Yüksek rüzgâr ve sert deniz koşullarında teknenin dengesini ve hızını korumak kadar kritik geçişlerde zaman yönetimini doğru yapmak da belirleyici oldu. Ekip senkronizasyonumuz sayesinde üç ayrı kategoride podyum derecesi aldık. Sezonun kalan offshore ve kıyı yarışlarında da bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

