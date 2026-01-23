MSC Cruises ile Nisan Ayına Kadar Vizesiz Emirlikler ve Güney Amerika Keşfi

Kültürden müziğe, gastronomiden doğaya uzanan bu yolculuklar, klasik tatil anlayışının ötesinde, çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

MSC Cruises, Nisan ayına kadar gerçekleştireceği vizesiz Güney Amerika ve kolay vizeli Emirlikler programlarıyla seyahat severleri müziğin, kültürün ve doğanın ritmiyle buluşturuyor. Her detayıyla bulunduğu coğrafyanın ruhunu yansıtan bu cruise deneyimi, yolculuğu sıradan bir tatilin ötesine taşıyor.

Keşif ve macera dolu bir seyahat

Samba ve tangonun hayat bulduğu Güney Amerika, hâlâ kayıp bir dünyanın izlerini taşıyan atmosferiyle keşfedilmeyi bekliyor. Bölgeye konumlandırılan 5 farklı MSC Cruises gemisiyle bu eşsiz coğrafyanın enerjisi yalnızca rotalarda değil, gemi yaşamının her anında hissediliyor. Ocak’tan Nisan’a sezon boyunca 42 sefer ve Brezilya, Arjantin, Uruguay limanlarını içeren programlarla feijoada, pastel de queijo ve coxinha gibi bölgeye özgü tatlar, uğranılan her limanın kültürünü yansıtarak misafirlere duyulara hitap eden otantik bir deneyim sunuyor.

MSC Cruises ile yapılan yolculuk, doğayla iç içe olmanın ayrıcalığını da beraberinde getiriyor. Macera romanlarını andıran çevresel koruma alanları, sonsuz beyaz kumsallar ve kristal berraklığında sular bu rotaların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Kıyı şehirleri ise kültürlerin iç içe geçtiği gerçek birer keşif noktası olarak öne çıkıyor. MSC’nin özel kara turlarıyla bu şehirler, müziğin ritmi eşliğinde keşfediliyor.

Yolculuk boyunca misafirler; Rio de Janeiro’daki Copacabana Plajı’nın ışıltısını ya da Fortaleza’daki Praia do Futuro’nun etkileyici sahilini deneyimleyebiliyor, Uruguay’da Montevideo ve Punta del Este’nin köklü tarihine yakından tanıklık edecek, Buenos Aires’te San Telmo’nun kolonyal mimarisi arasında zamanda yolculuğa çıkabilecek.

Modern ve geleneksel mimarinin buluşma noktası

Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanan bir MSC Euribia gemisi, misafirlerini Arap Körfezi’nin masalları andıran destinasyonlarıyla buluşturuyor. Ocak ile Nisan ayları arasında 11 sefer gerçekleştirecek olan MSC Euribia gemisi, her hafta Dubai’den hareket ediyor.

Dubai’den hareketle geleneksel çarşıların gizemli dünyası, ahşap teknelerle gün batımında huzurlu bir yolculuk ya da altın rengi çöl kumulları arasında keşfe çıkmayı bir arada sunan program, Abu Dabi’den Katar’a, kozmopolit Bahreyn Krallığı’na kadar bölgenin öne çıkan duraklarını kapsıyor.

Vize kolaylığıyla misafirlerin tercih sebebi

Kış sezonu kapsamında Nisan ayına kadar gerçekleşecek MSC Cruises Emirlikler ve Güney Amerika programları, vize kolaylığının yanı sıra seyahat planlamasını pratik hale getirirken, farklılıklarıyla büyüleyen bu coğrafyaları en yoğun haliyle yaşama fırsatı sunuyor.