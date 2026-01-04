Olumsuz Hava Şartları Deniz Ulaşımını Vurdu: BUDO'da Çok Sayıda Sefer İptal

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, denizdeki elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

"4 Ocak 2026 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."

Vira Haber