Ordu’da 1933’te Batan Rus Şilebi Dronla Görüntülendi

Fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca’nın dron çekimi sırasında fark ettiği batık, dalgıçlar tarafından keşif dalışıyla görüntülendi.

Kıyıya yaklaşık 120 metre uzaklıkta bulunan batığı görüntüleyen Kırca, çekimlerini sosyal medyada paylaştı. Paylaşımların ardından dalış eğitmeni Hakan Güney ve beraberindeki 3 dalgıç, şilepte keşif dalışı yaptı.

“Batum’dan yola çıkan şilep burada fırtınada batmış”

Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Dizman, şilebin Ruslar tarafından ticari amaçla kullanıldığını ve 30 Kasım 1933’te Ordu’ya gazyağı getirdiği sırada fırtınaya yakalanarak battığını belirtti. Dizman, “Bazı kaynaklarda ‘Tana’ adıyla geçen şilep, Batum’dan yola çıkıyor ve fırtına nedeniyle Ordu açıklarında batıyor. Bir gemici hayatını kaybederken, diğer mürettebat kurtarılıyor ve haftalarca Ordu’da misafir ediliyor. Daha sonra başka bir Rus şilebi gelip onları alıyor” dedi.

“Geminin bazı aksamları sökülerek satılmış”

Dizman, geminin uzun yıllar direkleriyle birlikte suyun üzerinde göründüğünü hatırlatarak, “1960’lı yıllarda gerekli izinler alınarak direkleri ve bazı demir aksamları sökülüp satılmış. Bugün 70 yaşın üzerinde olanlar, o geminin direklerini hatırlıyor” ifadelerini kullandı.

“Var olan batığı yeniden gündeme getirmek mutluluk verici”

Batığı ilk kez görüntülediğini belirten fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca, “Daha önce çok kez çekim yaptım ama gemiyi hiç görmemiştim. Sosyal medyada paylaştıktan sonra gelen tepkilerden, batığın çok da bilinmediğini anladım. Arşivlerden 1933’te battığını tespit ettik. Yeniden gündeme getirmek benim için mutluluk verici” dedi.

“Sualtı turizmine katkı sağlayacak”

Dalış eğitmeni Hakan Güney ise batığın kıyıya oldukça yakın olduğunu vurgulayarak, “Görüş çok net değildi ama teknenin başı ve kıç kısmı ayrılmış, 3,5 metre genişliğinde güzel bir tekneymiş. Güvertesi ve kamaraları duruyor. 2,2 metre derinlikte, kıyıdan 120 metre açıkta yer alıyor. Batığın Ordu’nun sualtı turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

